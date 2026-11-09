Kenya: Guru-ul unei secte care și-a îndemnat adepții să moară de foame pentru a-L întâlni pe Iisus, condamnat la 200 de ani de închisoare

09 nov. 2026, Articole / Reportaje
Kenya: Guru-ul unei secte care și-a îndemnat adepții să moară de foame pentru a-L întâlni pe Iisus, condamnat la 200 de ani de închisoare
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Cuprins
  1. Procurorii au cerut pedeapsa cu moartea
  2. Adepții erau îndemnați să respingă medicina și educația
  3. Secta a atras mii de adepți înainte de închiderea bisericilor

Paul Mackenzie, liderul unei secte religioase din Kenya, a fost condamnat la 200 de ani de închisoare pentru implicarea în moartea a 191 de persoane, după ce și-a îndemnat adepții, inclusiv copii, să renunțe la hrană și apă pentru a-L „întâlni pe Iisus”. Alți 26 de inculpați au primit pedepse cuprinse între 100 și 160 de ani de închisoare, titrează Mediafax.

Sentința a fost pronunțată vineri de o instanță din orașul kenyan Mombasa, în unul dintre cele mai grave cazuri de abuz religios din istoria recentă a țării, cunoscut drept „Masacrul din pădurea Shakahola”, relatează Le Figaro.

Judecătoarea Diana Kavedza Mochache l-a condamnat pe Mackenzie la 100 de ani de închisoare pentru fiecare dintre cele 183 de persoane care au murit de foame și la o pedeapsă similară pentru alte opt victime ucise prin „omucidere directă”. Pedepsele vor fi executate concomitent, rezultând o condamnare totală de 200 de ani.

Alți 26 dintre cei 28 de coinculpați au primit pedepse între 100 și 160 de ani de închisoare, în timp ce doi au fost condamnați la câte 10 ani. Avocatul apărării a anunțat că va contesta sentințele.

Procurorii au cerut pedeapsa cu moartea

La începutul săptămânii, procurorii solicitaseră pedeapsa cu moartea pentru Paul Mackenzie, o sancțiune prevăzută de legislația din Kenya. Ultima execuție din țară a avut loc însă în 1987.

Fost taximetrist, autoproclamat pastor și lider al mișcării religioase, Mackenzie este acuzat că a organizat și coordonat practicile extreme de post ale adepților săi, după o așa-numită „ierarhie a morții”. Potrivit mărturiilor prezentate în instanță, copiii erau primii obligați să postească, urmați de adolescenți, femei și, în cele din urmă, bărbați.

Un nepot al lui Mackenzie, în prezent în vârstă de 11 ani, a povestit că a postit timp de opt zile înainte de a fi salvat de autorități, în martie 2023. Doi dintre frații săi, de 2 și 5 ani, au murit după ce părinții le-au interzis să mănânce și să bea, la ordinul liderului religios.

Adepții erau îndemnați să respingă medicina și educația

În timpul procesului, martorii au descris o mișcare religioasă care considera educația formală „satanică” și prezenta medicina modernă și spitalele drept instrumente ale diavolului.

Adepții erau îndemnați să se retragă din societate și să se stabilească la o fermă de aproximativ 325 de hectare din pădurea Shakahola, o zonă izolată de pe coasta Kenyei.

Mackenzie a fost arestat în aprilie 2023, după ce un grup pentru drepturile omului a alertat autoritățile cu privire la situația adepților săi. Polițiștii au descoperit atunci mai multe gropi comune puțin adânci. Operațiunile de recuperare a cadavrelor au fost temporar întrerupte din cauza supraaglomerării morgilor locale.

Potrivit Comisiei Naționale pentru Drepturile Omului din Kenya, numărul persoanelor decedate în cazul Shakahola ajunsese la 429 în 2024. Unele dintre victime nu au fost încă identificate.

În ianuarie 2026, Mackenzie a fost pus din nou sub acuzare, după descoperirea a încă 52 de cadavre într-un sat din apropiere. Liderul religios se confruntă și cu alte acuzații, inclusiv omor din culpă și terorism, în dosare separate.

Secta a atras mii de adepți înainte de închiderea bisericilor

Paul Mackenzie a înființat în 2003 „Biserica Internațională Good News”, organizație care a deschis filiale în Nairobi și în mai multe localități de pe coasta Kenyei. Mișcarea a atras mii de adepți înainte ca liderul să anunțe închiderea filialelor, în 2019.

Cazul a provocat un val de indignare în Kenya și a readus în atenție problema controlului asupra organizațiilor religioase. Mai mulți kenyeni au cerut introducerea unor reguli mai stricte pentru funcționarea acestora, mai ales după ce s-a aflat că Mackenzie fusese arestat de două ori în trecut, dar ulterior eliberat.

Conținut editorial asistat de inteligența artificială și verificat de editor uman.

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