Annette Kapp, o femeie de 90 de ani din Texas, continuă să predea săptămânal cursuri gratuite de yoga și exerciții cu greutăți, demonstrând că activitatea fizică poate rămâne parte din viața de zi cu zi la orice vârstă. Aceasta a devenit instructor de fitness certificat abia la 75 de ani, iar cursurile sale au ajuns să reunească oameni din întreaga comunitate.

Annette Kapp organizează antrenamente gratuite în cadrul programului „On the Curb”, desfășurat la centrul comunitar din Bayland Park, Texas. La 90 de ani, femeia continuă să îi încurajeze pe participanți să facă mișcare, să își mențină condiția fizică și să acorde atenție sănătății.

Într-un interviu acordat publicației locale Click2Houston, pe 30 octombrie, Kapp a povestit cum activitatea a început cu un grup restrâns de persoane care se întâlneau pentru exerciții în fața casei sale. Ulterior, numărul participanților a crescut, iar antrenamentele s-au mutat într-un spațiu comunitar mai încăpător.

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Pandemia a transformat un grup restrâns într-o comunitate

Pandemia de COVID-19 a contribuit la creșterea interesului pentru cursurile organizate de Annette Kapp. În perioada în care izolarea și lipsa interacțiunilor sociale au afectat viața multor oameni, întâlnirile pentru mișcare au devenit și o ocazie de socializare.

„COVID-ul i-a făcut pe toți să se simtă singuri, așa că au venit aici”, a povestit femeia pentru Click2Houston.

Astfel, ceea ce începuse ca o activitate organizată în fața propriei locuințe s-a transformat într-un program săptămânal destinat comunității. Participanții vin atât pentru exercițiile fizice, cât și pentru atmosfera de grup și sentimentul de apartenență.

A devenit instructor de fitness la 75 de ani

Povestea lui Annette Kapp este cu atât mai neobișnuită cu cât a obținut certificarea profesională de instructor de fitness la vârsta de 75 de ani.

La 90 de ani, după încă 15 ani de activitate, continuă să predea yoga și exerciții cu greutăți. Spune că entuziasmul cursanților și faptul că îi poate inspira să adopte un stil de viață activ o motivează să meargă mai departe.

„Mă face foarte mândră faptul că pot face acest lucru și că îi pot inspira pe oameni să facă exerciții fizice”, a declarat Kapp.

„Ne oferă tuturor speranță”

Cursanții spun că energia și implicarea instructoarei sunt o sursă de motivație.

Laurie Bricker, una dintre participante, s-a declarat impresionată de forma fizică a femeii: „Este extraordinară. Cine ar crede că are 90 de ani?”, a spus aceasta pentru Click2Houston.

Rachel Ejekaa a povestit că participarea la antrenamente îi îmbunătățește starea de spirit: „Mă face să mă simt fericită”.

Pentru Laurie Gass, beneficiile cursurilor depășesc exercițiile fizice propriu-zise. Ea descrie experiența drept o combinație de motivație și susținere psihologică.

„Nu am văzut niciodată pe cineva atât de activ la vârsta ei. Ne oferă tuturor speranță”, a declarat aceasta.

Prin activitatea sa, Annette Kapp a construit un program în care mișcarea, socializarea și sprijinul reciproc se completează. Faptul că a început o nouă carieră la 75 de ani și continuă să predea la 90 de ani arată că pasiunea pentru activitatea fizică poate fi cultivată în orice etapă a vieții.