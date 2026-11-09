La 90 de ani, o femeie din Texas continuă să predea cursuri de fitness. A devenit instructor certificată la 75 de ani / „Nu am văzut niciodată pe cineva atât de activ la vârsta ei”

09 nov. 2026, Fitness
La 90 de ani, o femeie din Texas continuă să predea cursuri de fitness. A devenit instructor certificată la 75 de ani / „Nu am văzut niciodată pe cineva atât de activ la vârsta ei”
Facebook/ Theresa Moloney
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Annette Kapp, o femeie de 90 de ani din Texas, continuă să predea săptămânal cursuri gratuite de yoga și exerciții cu greutăți, demonstrând că activitatea fizică poate rămâne parte din viața de zi cu zi la orice vârstă. Aceasta a devenit instructor de fitness certificat abia la 75 de ani, iar cursurile sale au ajuns să reunească oameni din întreaga comunitate.

Annette Kapp organizează antrenamente gratuite în cadrul programului „On the Curb”, desfășurat la centrul comunitar din Bayland Park, Texas. La 90 de ani, femeia continuă să îi încurajeze pe participanți să facă mișcare, să își mențină condiția fizică și să acorde atenție sănătății.

Într-un interviu acordat publicației locale Click2Houston, pe 30 octombrie, Kapp a povestit cum activitatea a început cu un grup restrâns de persoane care se întâlneau pentru exerciții în fața casei sale. Ulterior, numărul participanților a crescut, iar antrenamentele s-au mutat într-un spațiu comunitar mai încăpător.

Vă recomandăm să citiți și: Secretul miliardarului de 82 de ani care arată ca la 50: „Moartea n-a avut niciodată sens pentru mine”: Ce mănâncă Larry Ellison, cofondator Oracle, și de ce a investit 350 de milioane de dolari în cercetarea anti-îmbătrânire

Pandemia a transformat un grup restrâns într-o comunitate

Pandemia de COVID-19 a contribuit la creșterea interesului pentru cursurile organizate de Annette Kapp. În perioada în care izolarea și lipsa interacțiunilor sociale au afectat viața multor oameni, întâlnirile pentru mișcare au devenit și o ocazie de socializare.

„COVID-ul i-a făcut pe toți să se simtă singuri, așa că au venit aici”, a povestit femeia pentru Click2Houston.

Astfel, ceea ce începuse ca o activitate organizată în fața propriei locuințe s-a transformat într-un program săptămânal destinat comunității. Participanții vin atât pentru exercițiile fizice, cât și pentru atmosfera de grup și sentimentul de apartenență.

A devenit instructor de fitness la 75 de ani

Povestea lui Annette Kapp este cu atât mai neobișnuită cu cât a obținut certificarea profesională de instructor de fitness la vârsta de 75 de ani.

La 90 de ani, după încă 15 ani de activitate, continuă să predea yoga și exerciții cu greutăți. Spune că entuziasmul cursanților și faptul că îi poate inspira să adopte un stil de viață activ o motivează să meargă mai departe.

„Mă face foarte mândră faptul că pot face acest lucru și că îi pot inspira pe oameni să facă exerciții fizice”, a declarat Kapp.

„Ne oferă tuturor speranță”

Cursanții spun că energia și implicarea instructoarei sunt o sursă de motivație.

Laurie Bricker, una dintre participante, s-a declarat impresionată de forma fizică a femeii: „Este extraordinară. Cine ar crede că are 90 de ani?”, a spus aceasta pentru Click2Houston.

Rachel Ejekaa a povestit că participarea la antrenamente îi îmbunătățește starea de spirit: „Mă face să mă simt fericită”.

Pentru Laurie Gass, beneficiile cursurilor depășesc exercițiile fizice propriu-zise. Ea descrie experiența drept o combinație de motivație și susținere psihologică.

„Nu am văzut niciodată pe cineva atât de activ la vârsta ei. Ne oferă tuturor speranță”, a declarat aceasta.

Prin activitatea sa, Annette Kapp a construit un program în care mișcarea, socializarea și sprijinul reciproc se completează. Faptul că a început o nouă carieră la 75 de ani și continuă să predea la 90 de ani arată că pasiunea pentru activitatea fizică poate fi cultivată în orice etapă a vieții.

Conținut editorial asistat de inteligența artificială și verificat de editor uman.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Nutriție
04 nov.
40% dintre cancere ar putea fi prevenite. Oncolog: Renunțați la tutun și alcool, evitați arsurilor solare, alegeți o dietă sănătoasă și faceți mișcare
40% dintre cancere ar putea fi prevenite. Oncolog: Renunțați la tutun și alcool, evitați arsurilor solare, alegeți o dietă sănătoasă și faceți mișcare
Fitness
27 oct.
Ce mâncăm înainte de sală ca să avem energie. Nutriționistul Tania Fântână: Contează și când mâncăm, nu doar ce alegem
Ce mâncăm înainte de sală ca să avem energie. Nutriționistul Tania Fântână: Contează și când mâncăm, nu doar ce alegem
Nutriție
26 oct.
Greșeala pe care o faci când iei proteine / Nutriționistul Tania Fântână: „Pudrele proteice nu sunt scurtături pentru mâncatul sănătos”
Greșeala pe care o faci când iei proteine / Nutriționistul Tania Fântână: „Pudrele proteice nu sunt scurtături pentru mâncatul sănătos”
Nutriție
22 oct.
Secretele longevității. Știința demontează cele 10 mari mituri despre îmbătrânire. Cum să trăiești sănătos până la 100 de ani
Secretele longevității. Știința demontează cele 10 mari mituri despre îmbătrânire. Cum să trăiești sănătos până la 100 de ani
Nutriție
21 oct.
VIDEO | Cerasela Pașa (antrenor personal fitness), despre clientul care a slăbit 30 de kg: A durat un an jumătate, schimbările au fost treptate, una câte una
VIDEO | Cerasela Pașa (antrenor personal fitness), despre clientul care a slăbit 30 de kg: A durat un an jumătate, schimbările au fost treptate, una câte una

Cele mai noi articole

Fermierii din zootehnie cer peste 179 de milioane de euro pentru bunăstarea animalelor / Cele mai multe fonduri sunt solicitate pentru sectorul avicol
Fermierii din zootehnie cer peste 179 de milioane de euro pentru bunăstarea animalelor / Cele mai multe fonduri sunt solicitate pentru sectorul avicol
Kenya: Guru-ul unei secte care și-a îndemnat adepții să moară de foame pentru a-L întâlni pe Iisus, condamnat la 200 de ani de închisoare
Kenya: Guru-ul unei secte care și-a îndemnat adepții să moară de foame pentru a-L întâlni pe Iisus, condamnat la 200 de ani de închisoare
România primește 4 milioane de euro de la UE pentru promovarea produselor agroalimentare. Sucurile de cătină și carnea de pui, printre produsele vizate
România primește 4 milioane de euro de la UE pentru promovarea produselor agroalimentare. Sucurile de cătină și carnea de pui, printre produsele vizate
Șase fructe pe care spaniolii le folosesc pentru a combate pofta de mâncare, în loc de Ozempic / Cum ajută la slăbit și ce legătură au cu hormonul GLP-1
Șase fructe pe care spaniolii le folosesc pentru a combate pofta de mâncare, în loc de Ozempic / Cum ajută la slăbit și ce legătură au cu hormonul GLP-1
VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 102): Masters of Wine, elita mondială a experților în vin, ajunge și la rafturile supermarketurilor din România. Doar puțin peste 500 de oameni au obținut acest titlu în 70 de ani
VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 102): Masters of Wine, elita mondială a experților în vin, ajunge și la rafturile supermarketurilor din România. Doar puțin peste 500 de oameni au obținut acest titlu în 70 de ani