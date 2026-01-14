Longevitatea, un subiect la modă având în vedere numărul mare de articole și opinii existente atât pe site-urile de biomedicină, cât și pe diverse platforme digitale coincide în această literatură de specialitate cu tipare alimentare bazate pe plante – legume, fructe, leguminoase, nuci și cereale integrale, cu un consum moderat de pește și foarte scăzut de carne procesată și alimente ultra-procesate.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Modele precum dieta mediteraneeană sau dietele din „zonele albastre” sunt asociate cu o mortalitate mai scăzută, mai puține boli cardiovasculare și telomeri mai lungi (un marker al îmbătrânirii biologice mai lente). De asemenea, în acest sens, se remarcă tendința rolului alimentelor fermentate și al sănătății microbiotei în procesele de inflamație și îmbătrânire.

Piramida nutrițională a unui specialist în longevitate

În acest context s-a pronunțat într-una dintre ultimele sale postări de pe rețelele sociale medicul Sebastián La Rosa, cunoscut pentru împărtășirea de sfaturi despre alimentație, longevitate și bunăstare în general. Doctorul argentinian și-a prezentat versiunea proprie piramidei nutriționale ideale pentru o viață mai lungă și mai sănătoasă, scrie ABC.

Într-un videoclip, specialistul explică modul în care noul ghid american a făcut o schimbare importantă către o dietă mai echilibrată, dar susține că aceasta mai poate fi îmbunătățită dacă se urmărește optimizarea sănătății și a longevității.

Expertul subliniază că schimbarea piramidei oficiale a SUA și încorporarea în aceasta a mai multor proteine de calitate și alimente reale reprezintă un progres clar față de modelul anterior. Totuși, el insistă că o dietă cu adevărat sănătoasă trebuie să meargă dincolo de recomandările generice și să se concentreze pe un model alimentar individualizat.

Medicul este convins că, dacă dorim să avem o viață sănătoasă, piramida alimentară ar „trebui să se bazeze în proporție de 50% pe legume” și pune accent de asemenea pe „consumul unei cantități mici de diverse alimente fermentate” pentru a câștiga „diversitate bacteriană”.

În plus, printre sfaturile pe care acesta le oferă în publicațiile și interviurile sale, recomandă reglarea consumului de carne animală deoarece, în termeni de longevitate, se recomandă: „Un aport mai mare de pește și fructe de mare, de aproximativ trei sau patru ori pe săptămână; puiul ar trebui să fie în cantitate mai mică, respectiv de două ori pe săptămână; iar carnea roșie, o dată pe săptămână”.

„Ce este mai bine pentru tine, probabil nu este la fel ca pentru mine”, comentează el, reamintind că factori precum genetica, metabolismul sau deficiențele nutriționale fac ca fiecare persoană să aibă nevoie de o abordare diferită.

Cele cinci trepte de bază ale piramidei alimentare a doctorului