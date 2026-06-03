O operațiune secretă de mare amploare, desfășurată de anchetatorii vamali germani în portul Wilhelmshaven din Saxonia Inferioară, a fost scoasă la lumină. Deși captura istorică a avut loc la începutul lunii februarie, detaliile au fost păstrate sub tăcere până în prezent pentru a proteja mersul anchetei și a permite arestarea liderilor rețelei, anunță Mediafax.

Anchetatorii au confiscat nu mai puțin de opt tone de cocaină, o cantitate record pentru acest port relativ mic. Valoarea de piață a drogurilor este estimată la uriașa sumă de 500 de milioane de euro.

Traseul drogurilor și scanarea cu raze X a sacilor de cacao

Transportul de stupefiante fusese expediat din Sierra Leone, iar paravanul folosit de traficanți a fost comerțul cu produse agricole. Nava de marfă transporta un container care, în acte, ar fi trebuit să fie încărcat cu boabe de cacao destinate Spaniei.

Planul a fost dejucat în momentul în care containerul a fost supus unui control de rutină cu raze X. Imaginile scanate au indicat nereguli clare în densitatea mărfii, determinându-i pe vameși să treacă la o inspecție fizică amănunțită. În locul sacilor cu boabe de cacao, aceștia au descoperit peste 400 de pachete masive, învelite strâns în folie neagră. Fiecare pachet ascundea în interior în jur de 20 de blocuri comprimate de cocaină pură.

- articolul continuă mai jos -

Arestări de răsunet în Spania

Succesul acestei operațiuni nu s-a limitat doar la confiscarea drogurilor, ci a dus și la destructurarea unei celule importante de trafic. Captura a fost posibilă datorită unei colaborări strânse între Biroul de Investigații Vamale din Hanovra și autoritățile de profil din Spania, cu sprijinul Biroului de Combatere a Infracțiunilor Vamale.

În urma acestei legături operative și tactice, la data de 14 mai 2026, forțele de ordine spaniole au reușit să prindă și să rețină doi suspecți cheie pe teritoriul Spaniei, după cum a comunicat Administrația Vamală Principală.

Printre cei doi bărbați incriminați se numără și directorul unei companii străine. Serviciile vamale spaniole îl aveau deja în vizor pe acesta, asociindu-l direct cu o altă livrare ilegală de cocaină realizată în trecut pe cale maritimă. În prezent, ambii suspecți se află în stare de detenție preventivă, așteptându-și procesul.