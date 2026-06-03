Un val de imagini false, create cu ajutorul inteligenței artificiale, a inundat platforma Facebook, generând o revoltă colectivă bazată pe o realitate complet distorsionată. Cadrele dramatice surprind bătrâni plângând pe marginea drumului în timp ce polițiștii le confiscă cireșele și căpșunile, însă totul este doar un produs al tehnologiei AI, tratat ca fiind real de sute de mii de utilizatori.

Conform unei analize realizate de Mediafax, o singură postare pe această temă a adunat peste 7.000 de comentarii și aproape 5.000 de distribuiri, generând zeci de mii de reacții pe diverse pagini. Specialiștii în social media avertizează că, din cauza algoritmilor de propagare, conținutul ar fi putut ajunge sub ochii a peste un milion de utilizatori.

Cum recunoști o imagine generată de IA

Deși postările au declanșat un val de furie la adresa autorităților, utilizatorii acuzând poliția că „vânează” bătrânii săraci și îi ignoră pe marii infractori, imaginile conțin erori flagrante, specifice softurilor de generare artificială:

Texte deformate: Lăzile, pancartele și etichetele prezintă litere stâlcite și mesaje scrise complet greșit.

Anomalii anatomice: Poziții nefirești ale corpului și mâini cu degete distorsionate sau asimetrice.

Erori de perspectivă: Obiecte și elemente de decor care nu se îmbină natural în spațiu.

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Deși sursa primară indexată pare a fi un cont de TikTok (@kynstyle.vm / Vladu Mircea), nu este clar dacă acesta a creat materialele sau doar le-a preluat.

Manipularea apare folosind o știre reală, dar transformând-o într-o dramă personală

Dezinformarea nu a apărut din neant, ci a speculat un comunicat oficial recent. Poliția Locală a Capitalei anunțase amenzi severe, în valoare de 6.000 de lei, pentru comercianții ilegali de fructe (cireșe, căpșune, caise) din zone centrale precum Piața Unirii, Piața Romană, Piața Victoriei și Aviatorilor. În realitate, marfa confiscată nu a fost distrusă, ci direcționată către un centru de seniori al DGASMB.

Traficanții de audiență au reambalat însă cazul într-o cheie profund emoțională. Folosind descrieri identice pe zeci de profiluri și grupuri cu formulări de tipul „bătrâni gospodari surprinși plângând”, aceștia au readus la viață vechea și sensibila narațiune a „bătrânicii cu pătrunjel”, asuprită de autorități.

Cunoașterea digitală scăzută este perfectă pentru escroci

Fenomenul nu este izolat. În ultimele luni, rețele precum Facebook și TikTok au fost invadate de un val de „ciudățenii” create cu IA: de la cai din pâine și utilaje din ceapă verde, până la fermieri inventați, folosiți pentru a stoarce aprecieri. Platforme de fact-checking precum Factual.ro și publicații ca Europa Liberă au documentat sute de astfel de pagini fantomă care adună comunități uriașe profitând de naivitatea publicului.

„Postările de acest tip mizează pe reacții rapide: indignare, milă, revoltă sau furie. Mulți utilizatori reacționează înainte să le analizeze atent”, a explicat pentru Mediafax un specialist în combaterea deep-fake-urilor.

Problema este exacerbată de publicul sosit pe rețelele sociale în perioada post-pandemie, care are adesea un nivel redus de alfabetizare digitală. În plus, un studiu de specialitate arată că algoritmii Facebook recomandă frecvent aceste imagini AI neetichetate direct în fluxul utilizatorilor care nici măcar nu urmăresc paginile respective, generând o nevoie urgentă de reglementare și transparență din partea giganților tech.