Ion Voinea, consultant senior în cadrul Forumului Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (FAPPR), consideră că încă nu e momentul să ne bucurăm de recolta de cereale. „Eu sunt unul dintre aceia care vin din când în când să te mai tragă de mânecă. De aceea, și acum vin și spun că mai trebuie încă să fim atenți, dacă vrem să avem o recoltă bună”, spune domnia-sa

Tratamentele trebuie aplicate noaptea, dacă temperaturile sunt ridicate

Conform părerii lui Ion Voinea, vechi specialist în domeniul cultivării cerealelor, o recoltă bună depinde de ploaie, de soi, dar și de priceperea fermierilor. Tocmai legat de acest ultim aspect, el a transmis câteva sfaturi agricultorilor, acum, când se apropie recoltarea.

„Dacă tot vorbim despre priceperea fermierilor, vă rog să fiți atenți la tratamentele aplicate în această perioadă. Precipitațiile recente nu au stimulat doar culturile, ci și buruienile și dăunătorii. Facem tratamente pentru protecția plantelor, însă, din păcate, unii fermieri le aplică în condiții nepotrivite. Acum avem circa 30°C. Știm cu toții că, peste 22–24°C, aplicarea pesticidelor — în primul rând a ierbicidelor — poate crea fitotoxicități și un stres puternic pentru plantele de cultură”.

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Desigur că specialistul are și o soluție pentru această problemă: „Recomand să mutăm fereastra de aplicare din timpul zilei către seară/noapte: aproximativ de la 18:00–19:00, până când cade roua, și apoi până la 03:00–04:00 dimineața. Aceasta este, în Bărăgan, perioada optimă pentru aplicarea pesticidelor. La cerealele de toamnă și la rapiță, cu fungicidele aproape am încheiat. Urmează mai ales insecticidele și ierbicidele, care pot produce fitotoxicitate dacă sunt aplicate la temperaturi de peste 22–24°C.”

Irigațiile trebuie pornite înainte ca plantele să sufere

„Ne bucurăm că am avut precipitații și că anul agricol arată bine, dar eu prefer să suflu și în iaurt”, spune Ion Voinea:

După părerea sa, e posibil ca anul să nu continue la fel, iar precipitațiile să nu fie asigurate și mai târziu. „Aș vrea să atrag atenția asupra unui aspect: în ceea ce privește apa din sol, lucrăm între două repere — capacitatea de câmp (nivelul de apă reținut de sol după ce excesul s-a scurs și la care plantele se dezvoltă optim) și coeficientul de ofilire (sub care plantele se ofilesc ireversibil). Unii fermieri pornesc irigațiile abia când văd că planta suferă. Nu trebuie să așteptăm semnele evidente de stres; trebuie să intrăm mai devreme cu udările, pentru a menține cultura în zona optimă de aprovizionare cu apă.”, mai apune domnia-sa.

Dacă se pornește irigarea când umiditatea a coborât până aproape de coeficientul de ofilire, în general, numărul de udări va fi similar, ca și cheltuiala, vor fi apropiate de cazul în care ar fi început mai devreme. Numai că, în primul caz, planta doar supraviețuiește, pe când în al doilea atinge potențialul de producție, a detaliat Ion Voinea. „E nevoie de puțină atenție și de curajul de a începe la timp, nu „poate mai vine o ploaie”. Când ajungi în zona critică, aplică prima udare!”, și-a încheiat consilierul pledoaria.