Fructele și legumele gata tăiate au devenit tot mai populare în supermarketuri. Economisesc timp, sunt ușor de folosit și pot încuraja consumul de produse proaspete. Totuși, această comoditate vine la pachet cu un risc mai mare pentru siguranța alimentară, avertizează specialiștii, potrivit EatingWell.

Potrivit Sarei Morris, expert în siguranța alimentară și trasabilitate în cadrul Institute of Food Technologists, toate fructele și legumele pre-tăiate prezintă un risc mai mare comparativ cu produsele cumpărate întregi și pregătite acasă.

„Toate fructele și legumele pre-tăiate implică un nivel suplimentar de risc comparativ cu cele cumpărate întregi”, explică specialistul.

De altfel, produsele proaspete tăiate se află pe lista alimentelor monitorizate de Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA), deoarece au fost asociate în trecut cu focare de toxiinfecții alimentare.

De ce produsele gata tăiate sunt mai vulnerabile

Atunci când fructele și legumele sunt curățate, decojite sau tăiate înainte de a ajunge la consumator, suprafața lor este expusă bacteriilor și altor microorganisme.

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Manipularea, procesarea și depozitarea corectă pot reduce riscurile, însă anumite produse sunt mai predispuse decât altele la contaminare cu bacterii precum Salmonella.

Specialistul a indicat patru categorii de produse pe care este mai sigur să le cumperi întregi și să le pregătești acasă.

1. Salatele verzi și legumele cu frunze

Salatele ambalate și etichetate drept „triplu spălate” sunt foarte convenabile și, de cele mai multe ori, nu necesită spălare suplimentară înainte de consum.

Totuși, acestea sunt procesate în cantități mari după recoltare, iar dacă o singură frunză este contaminată, microorganismele se pot răspândi în întregul lot.

În plus, tăierea salatei, a verzei kale sau a altor legume cu frunze creează mai multe suprafețe pe care bacteriile se pot transfera și dezvolta.

„Atunci când salata romaine este tocată, tăierea repetată a straturilor de frunze creează mai multe oportunități pentru răspândirea bacteriilor de pe o suprafață pe alta”, explică Morris.

Din acest motiv, specialistul recomandă cumpărarea căpățânilor întregi de salată sau a legăturilor de verdețuri și pregătirea lor acasă.

2. Pepenele galben

Pepenele galben de tip cantalup este considerat unul dintre fructele cu cel mai mare risc atunci când este comercializat gata tăiat.

Motivul este coaja sa aspră, cu numeroase crăpături și adâncituri în care se pot acumula murdărie și bacterii.

În momentul tăierii, microorganismele de pe coajă pot ajunge pe miezul fructului, unde umiditatea și nutrienții creează condiții favorabile pentru dezvoltarea bacteriilor.

Specialistul amintește că un focar de Salmonella din 2023, care a afectat consumatori din SUA și Canada, a fost asociat cu pepene galben pre-tăiat și ambalat.

Pentru a reduce riscul, fructul trebuie cumpărat întreg și spălat bine sub jet de apă înainte de a fi tăiat.

3. Roșiile

Roșiile întregi nu ar trebui păstrate la frigider dacă vrem să își păstreze aroma și textura.

După ce sunt tăiate însă, situația se schimbă.

Potrivit specialistului, bacteriile se pot multiplica rapid pe suprafața expusă dacă roșiile nu sunt refrigerate imediat.

De aceea, este recomandat să fie cumpărate întregi și tăiate doar în momentul utilizării.

Pentru gustări sau picnicuri, roșiile cherry și cele de tip prunișoară reprezintă o alternativă mai practică și mai sigură decât roșiile mari tăiate în prealabil.

4. Castraveții

Coaja fructelor și legumelor funcționează adesea ca o barieră naturală împotriva contaminării și a degradării.

În cazul castraveților, pelicula naturală cerată de la suprafață ajută la menținerea umidității și a texturii crocante.

„Odată ce această protecție este îndepărtată și miezul este tăiat, umiditatea se pierde rapid, textura devine mai moale, iar durata de păstrare se reduce”, explică Morris.

Tăierea expune o suprafață mai mare la oxigen și la eventuale surse de contaminare, crescând riscul dezvoltării microorganismelor.

Alte recomandări pentru cumpărarea fructelor și legumelor

Specialistul recomandă alegerea produselor întregi ori de câte ori este posibil, deoarece coaja și straturile exterioare oferă o protecție naturală împotriva bacteriilor.

Înainte de cumpărare, fructele și legumele trebuie inspectate atent. Produsele lovite, crăpate sau deteriorate se alterează mai repede și pot favoriza dezvoltarea bacteriilor.

De asemenea, fructele și legumele ar trebui spălate sub jet de apă chiar dacă urmează să fie decojite. Spălarea ajută la îndepărtarea murdăriei și a unei părți dintre bacteriile aflate la suprafață.

Igiena mâinilor, a ustensilelor și a suprafețelor de lucru este la fel de importantă pentru prevenirea contaminării încrucișate.

După tăiere sau decojire, fructele și legumele trebuie păstrate la frigider cât mai repede posibil pentru a-și menține prospețimea și pentru a încetini dezvoltarea bacteriilor.