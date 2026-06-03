VIDEO | Ladies & business (Episodul 14) | De la afacerea de familie la o cooperativă construită pentru stabilitate / Alice Spiridon, inginer horticol: „Lucrez de la 19 ani în agricultură. În acest domeniu, o femeie îndeplinește mai multe roluri în același timp”

03 iun. 2026, Ladies&Business
Colaj foto G4Food
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Episodul lunii iunie al rubricii Ladies & Business o aduce în prim-plan pe Alice Spiridon, inginer horticol și cofondatoare a Cooperativei Agricole „Grădina Noastră din Fierbinți”, una dintre femeile care contribuie la dezvoltarea agriculturii românești prin asociere, investiții și planuri de extindere.

Drumul său în agricultură a început devreme, la doar 19 ani, în cadrul afacerii de familie. În timp, a preluat responsabilități tot mai mari și a decis să dezvolte proiectul început de părinți.

„Am început la vârsta de 19 ani să lucrez în agricultură datorită familiei mele, care se ocupa deja de agricultură. Am intrat în afacerea de familie și, mai târziu, am preluat-o și am încercat să construiesc ceva mai departe pe ea”, spune Alice Spiridon.

O fermă de legume și o cooperativă construită în jurul calității

Astăzi, Alice Spiridon conduce împreună cu soțul său o fermă vegetală specializată în cultivarea legumelor. În paralel, cei doi au pus bazele Cooperativei Agricole „Grădina Noastră din Fierbinți”, un proiect lansat în urmă cu aproximativ trei ani.

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Potrivit antreprenoarei, asocierea a venit ca răspuns la o nevoie esențială a fermierilor: stabilitatea.

„Nevoia noastră de stabilitate în piață, în relația cu clientul, și nevoia noastră de a produce marfă de calitate și de a avea livrări constante au fost principalele motive pentru care am creat cooperativa”, explică aceasta.

Pe lângă activitatea din fermă, Alice Spiridon gestionează comenzile, livrările, planificarea culturilor, achiziția de semințe și inputuri, precum și relația cu autoritățile și organismele de control.

Costuri în creștere și prețuri în scădere, provocările anului 2026

Întrebată care este cea mai mare provocare pentru fermierii români în prezent, Alice Spiridon vorbește despre presiunea economică tot mai mare asupra producătorilor agricoli.

„Costurile cresc, prețurile scad și încercăm să găsim soluții astfel încât să ne putem acoperi costurile de producție și să ajungem la o profitabilitate care să ne permită să investim în continuare”, afirmă aceasta.

Deși tehnologia nu este încă foarte avansată în ferma pe care o coordonează, automatizarea reprezintă una dintre direcțiile de dezvoltare urmărite pentru anii următori.

Ținta următoare: procesarea legumelor și propria fabrică

Planurile de viitor ale cooperativei merg dincolo de producția agricolă. În acest an, membrii cooperativei vor testa piața cu produse procesate.

„Anul acesta vom produce, în test, legume procesate la conserve și vom vedea cum ne va primi piața. Ulterior, ne dorim să dezvoltăm propria fabrică, dacă vom considera că este rentabil”, spune Alice Spiridon.

Investiția în procesare ar putea reprezenta următorul pas important în dezvoltarea afacerii și în creșterea valorii adăugate a produselor realizate în fermă.

„Agricultura este dătătoare de viață”

Pentru Alice Spiridon, agricultura are o semnificație aparte atunci când este privită prin perspectiva unei femei.

„Agricultura se vede la fel cum este ea: dătătoare de viață, pentru că ne asigură viața tuturor prin mâncarea pe care o producem”, spune antreprenoarea.

În același timp, recunoaște că femeile din acest domeniu trebuie să gestioneze simultan mai multe responsabilități.

„O femeie nu vine doar cu un singur rol. În cazul meu, sunt mamă, om de business și om care vrea să dezvolte. Poate că este puțin mai complicat pentru o femeie, pentru că îndeplinește multiple roluri într-unul singur”, concluzionează Alice Spiridon.

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