Consumul de alcool nu aduce doar calorii lichide, ci declanșează și mecanisme biologice complexe care ne împing să mâncăm în exces alimente ultraprocesate și sărate. Un nou studiu realizat de cercetătorii australieni arată că această combinație favorizează un aport energetic masiv și, implicit, creșterea în greutate, anunță Mediafax.

Conform unui comunicat publicat de Universitatea din Sydney, cercetarea apărută în revista de specialitate Obesity Reviews a scos la iveală faptul că alcoolul crește nivelul unui hormon specific din organism, numit FGF21. Acest hormon este direct responsabil de reglarea apetitului pentru proteine și de intensificarea preferinței noastre pentru aromele sărate și umami.

Cum ne păcălesc creierul alimentele ultraprocesate

Oamenii de știință explică faptul că acest răspuns biologic a avut un rol evolutiv bine definit: în trecut, el ghida oamenii spre surse sigure de proteine, cum ar fi carnea. Însă în mediul alimentar modern, aceste semnale senzoriale sunt complet date peste cap.

Astăzi, aromele de tip umami nu mai aparțin doar cărnii, ci sunt reproduse artificial într-o gamă largă de produse procesate care nu au nicio valoare proteică reală.

Gustările sărate aromatizate artificial funcționează ca niște „momeli proteice”. Ele păcălesc organismul, făcându-l să creadă că va primi proteinele de care are nevoie.

Deoarece aceste alimente au un conținut extrem de scăzut de proteine, organismul rămâne nesatisfăcut. Drept urmare, oamenii mănâncă mult mai mult în general pentru a-și potoli apetitul, acumulând cantități uriașe de grăsimi, carbohidrați și energie.

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„Poftele pentru un pachet de chipsuri alături de o băutură, o pizza la sfârșitul unei ieșiri în oraș sau o porție de cartofi prăjiți a doua zi dimineață pot fi determinate de modul în care alcoolul modifică reglarea apetitului de către organism, în special pentru proteine”, explică profesorul David Raubenheimer, autorul principal al studiului de la Centrul Charles Perkins din cadrul Universității din Sydney.

Ce spun datele și cum putem evita capcana

Analiza comportamentului alimentar în rândul populației din Australia a confirmat ipoteza: oamenii consumă o cantitate semnificativ mai mare de alimente sărate în zilele în care aleg să bea alcool, comparativ cu perioadele de abstinență.

Pentru a contracara acest efect și a opri supraalimentarea, cercetătorii vin cu o recomandare simplă: dacă bei alcool și simți că se instalează foamea, evită raftul cu snacks-uri. Orientarea către alimente integrale și natural bogate în proteine, cum ar fi fructele de mare sau leguminoasele, poate potoli eficient semnalele hormonale declanșate de alcool, protejând organismul de caloriile în exces.