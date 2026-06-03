Vitamina D este una dintre cele mai importante substanțe pentru organism. Ajută la absorbția calciului, contribuie la sănătatea oaselor, susține sistemul imunitar și joacă un rol important în funcționarea mușchilor. Cu toate acestea, deficitul de vitamina D a devenit una dintre cele mai răspândite carențe nutriționale la nivel mondial. Specialiștii spun că multe persoane au valori scăzute fără să își dea seama, notează healthshots.com.

Deși lipsa expunerii la soare este considerată principala cauză, medicii atrag atenția că există și alte motive care pot duce la scăderea nivelului de vitamina D.

Organismul produce vitamina D atunci când pielea este expusă la radiațiile ultraviolete ale soarelui. Persoanele care petrec mult timp în interior, lucrează exclusiv în birouri sau ies rar afară au un risc mai mare de deficit. Poluarea, clădirile înalte și folosirea constantă a cremelor cu protecție solară pot reduce, de asemenea, capacitatea organismului de a produce vitamina D.

Alimentația poate contribui la deficit

Puține alimente conțin în mod natural cantități importante de vitamina D. Printre sursele principale se numără peștele gras, ouăle, unele ciuperci expuse la lumină UV, produsele fortificate. O dietă săracă în aceste alimente poate contribui la apariția deficitului, mai ales atunci când expunerea la soare este redusă.

- articolul continuă mai jos -

Dar există și unele probleme care pot reduce nivelul acesteia. Vitamina D este o vitamină liposolubilă. Asta înseamnă că organismul trebuie să poată absorbi eficient grăsimile pentru a utiliza această vitamină. Astfel, afecțiuni precum boala celiacă, boala Crohn, fibroza chistică sau unele sindroame de malabsorbție pot reduce absorbția vitaminei D din alimentație sau suplimente. În aceste situații, persoanele pot avea deficit chiar dacă iau suplimente sau consumă alimente bogate în vitamina D.

Excesul de greutate poate influența nivelul vitaminei D

Specialiștii spun că obezitatea este asociată frecvent cu valori mai mici ale vitaminei D. Potrivit experților, celulele adipoase pot „captura” vitamina D și o fac mai puțin disponibilă pentru organism. Din acest motiv, persoanele cu obezitate pot avea nevoie de cantități mai mari pentru a atinge valori normale.

Unele medicamente pot reduce vitamina D

Există și tratamente care pot influența metabolismul vitaminei D. Printre acestea se numără corticosteroizii, unele medicamente anticonvulsivante, anumite tratamente pentru scăderea colesterolului sau unele medicamente pentru slăbit. Medicii recomandă monitorizarea atentă a valorilor la persoanele care urmează astfel de tratamente pe termen lung.

Ficatul și rinichii au un rol esențial

Vitamina D nu devine activă imediat după ce este produsă de organism sau ingerată. Ea trebuie procesată mai întâi de ficat și apoi de rinichi pentru a fi utilizată eficient.

Bolile hepatice și renale pot afecta acest proces și pot duce la deficit chiar și atunci când aportul de vitamina D este suficient.

Vârsta influențează producția de vitamina D

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, pielea produce mai puțină vitamina D atunci când este expusă la soare. Din acest motiv, persoanele peste 65 de ani sunt considerate o categorie cu risc crescut de deficit. Specialiștii spun că această problemă este frecvent întâlnită și în centrele rezidențiale sau la persoanele care ies rar din casă.

Culoarea pielii poate avea un rol

Persoanele cu pielea mai închisă la culoare produc mai greu vitamina D din expunerea la soare. Nivelurile mai ridicate de melanină reduc eficiența acestui proces biologic. Din acest motiv, unele persoane au nevoie de o expunere mai lungă la lumină solară pentru a produce aceeași cantitate de vitamină D.

Semnele deficitului pot fi ușor ignorate

Deficitul de vitamina D nu provoacă întotdeauna simptome evidente. Totuși, medicii spun că pot apărea oboseală, dureri osoase, slăbiciune musculară, crampe, schimbări de dispoziție sau predispoziție mai mare la infecții.

În formele severe, deficitul poate afecta sănătatea oaselor și poate crește riscul de fracturi.

Suplimentele nu ar trebui luate la întâmplare

Specialiștii recomandă verificarea nivelului vitaminei D prin analize de sânge înainte de administrarea unor doze mari de suplimente.

Vitamina D este stocată în țesutul adipos și poate deveni toxică dacă este administrată în exces pe termen lung. De asemenea, experții spun că suplimentele sunt absorbite mai eficient atunci când sunt luate împreună cu alimente care conțin grăsimi sănătoase.

În ultimii ani, deficitul de vitamina D a devenit atât de răspândit încât medicii îl descriu drept o problemă globală de sănătate. Iar paradoxul este că multe persoane descoperă că au valori scăzute exact în țări și regiuni unde soarele nu pare să lipsească aproape niciodată.