În fiecare an, Environmental Working Group (EWG) publică lista „Dirty Dozen” („Cei 12 murdari”), un clasament care include fructele și legumele la care au fost detectate cele mai multe urme de pesticide. Apariția listei generează de fiecare dată îngrijorări în rândul consumatorilor, însă mai mulți toxicologi spun că rezultatele sunt adesea scoase din context și interpretate greșit, potrivit EatingWell.

Pentru a înțelege mai bine ce înseamnă aceste date pentru sănătate, publicația EatingWell a discutat cu Alex LeBeau, toxicolog și specialist în igiena industrială, și cu Ryan Marino, medic toxicolog și profesor asociat la Case Western Reserve University School of Medicine.

Ce reproșează experții listei „Dirty Dozen”

Potrivit lui Alex LeBeau, lista nu oferă întotdeauna contextul necesar pentru consumatori.

Specialistul subliniază că analiza folosește date colectate pe parcursul mai multor ani, iar clasamentul nu reflectă neapărat riscuri reale pentru sănătate.

La rândul său, Ryan Marino amintește că pesticidele detectate pe fructe și legume sunt evaluate și aprobate de autorități precum Agenția pentru Protecția Mediului (EPA) și Departamentul Agriculturii din SUA (USDA).

„Pesticidele au fost testate și aprobate deoarece cantitățile detectate sunt sub pragul considerat periculos pentru sănătate”, explică acesta.

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În toxicologie, doza face diferența

Experții atrag atenția asupra unui principiu fundamental al toxicologiei: riscul depinde de doză.

„Există niveluri sigure pentru multe substanțe la care putem fi expuși fără să apară efecte adverse asupra sănătății”, spune LeBeau.

Cu alte cuvinte, simpla detectare a unor urme de pesticide nu înseamnă automat că alimentul este periculos.

Din acest motiv, specialiștii recomandă consumatorilor să aleagă fructele și legumele care le plac și care se încadrează în bugetul lor, în loc să elimine categorii întregi de alimente din alimentație.

Ce trebuie să faci dacă produsul tău preferat apare pe listă

Atât Marino, cât și LeBeau recomandă spălarea fructelor și legumelor înainte de consum.

„Spălarea produselor este aproape întotdeauna o idee bună, mai ales dacă există reziduuri vizibile”, spune Marino.

În funcție de produs, utilizarea unei perii pentru legume și fructe poate ajuta la îndepărtarea unei părți dintre reziduurile de la suprafață.

LeBeau explică faptul că este important să se țină cont și de natura produsului. În unele cazuri, pesticidele se află în principal la suprafață, iar decojirea poate reduce și mai mult expunerea. Merele sunt unul dintre exemplele oferite de specialist.

De asemenea, prepararea termică poate reduce concentrația unor pesticide din alimente.

Organic nu înseamnă automat fără pesticide

Un alt aspect asupra căruia insistă experții este diferența dintre produsele organice și cele convenționale.

Potrivit lui Ryan Marino, mulți consumatori cred că agricultura ecologică exclude complet utilizarea pesticidelor, însă acest lucru nu este adevărat.

„Produsele organice pot fi cultivate folosind pesticide, iar unele pesticide permise în agricultura ecologică mă preocupă mai mult ca toxicolog decât anumite pesticide convenționale”, afirmă specialistul.

El consideră că eticheta „organic” este adesea percepută mai degrabă ca un instrument de marketing decât ca o garanție că produsul nu a fost tratat cu pesticide.

Beneficiile consumului de fructe și legume rămân mai importante

Experții subliniază că fructele și legumele sunt esențiale pentru o alimentație sănătoasă și că beneficiile consumului lor depășesc cu mult riscurile teoretice asociate urmelor de pesticide.

„Fructele și legumele sunt esențiale pentru o nutriție bună, iar beneficiile consumului de produse accesibile și disponibile depășesc clar riscurile asupra cărora se concentrează lista Dirty Dozen”, spune Marino.

Pentru cei care au nevoie de recomandări personalizate privind alimentația, specialistul recomandă consultarea unui dietetician autorizat.

Cum poți reduce expunerea la reziduuri de pesticide

Specialiștii recomandă câteva măsuri simple:

spală fructele și legumele sub jet de apă înainte de consum;

folosește o perie pentru produsele cu coajă fermă;

decojește produsele atunci când este potrivit;

păstrează o alimentație variată și echilibrată;

consumă fructe și legume în funcție de preferințe și buget.

Potrivit experților, cea mai importantă recomandare rămâne aceea de a consuma suficiente fructe și legume, indiferent dacă sunt organice sau convenționale.