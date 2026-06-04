Francesco Magaldi a ajuns în România în 2009 pentru ceea ce trebuia să fie doar o scurtă vacanță. Planul era să petreacă una sau două luni descoperind țara, însă experiența s-a transformat într-o schimbare radicală de viață. Astăzi locuiește în Botoșani, unde conduce o cafenea și pregătește extinderea afacerii la București.

„Am venit în vacanță. Am crezut că stau o lună, două, să-mi iau un pic de timp de reflecție și să descopăr România. Pe urmă mi-am dat seama că îmi place. Am simțit o apartenență, m-am simțit conectat din prima și am ales să rămân”, a povestit antreprenorul într-un interviu pentru G4Food.

A văzut o oportunitate într-un oraș cu puține cafenele

În 2012, Magaldi a preluat o afacere aflată la început de drum și a decis să investească în dezvoltarea ei. Alegerea Botoșaniului nu a fost întâmplătoare.

La acel moment, spune el, existau puține localuri care să poată fi încadrate în categoria cafenelelor moderne, iar oferta era dominată de spații care funcționau simultan ca restaurante, baruri sau cluburi.

„Am văzut un gol și o lipsă pe care am considerat că o pot împlini”, explică antreprenorul, care anunță că următorul pas este deschiderea unei locații în București.

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Românii experimentează mai mult decât italienii

Deși Italia este considerată una dintre țările-simbol ale culturii cafelei, Francesco Magaldi spune că românii sunt mai deschiși la noutate.

În opinia sa, italienii rămân fideli tradițiilor și preferă în continuare espresso-ul clasic, în timp ce consumatorii români sunt interesați de băuturi pe bază de lapte, arome și rețete noi.

„În Italia suntem mult mai tradiționaliști. În România consumatorii sunt mult mai deschiși”, afirmă acesta.

Potrivit lui Magaldi, doar o mică parte dintre cafelele vândute zilnic în localul său sunt espresso-uri clasice. Cele mai căutate rămân băuturile cu lapte, precum flat white, cappuccino sau diverse variante aromatizate.

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„Fiecare este liber să-și bea cafeaua cum dorește”

Antreprenorul italian spune că nu este adeptul ideii că există o singură modalitate corectă de a consuma cafeaua.

El își amintește că, la începuturile sale în România, a auzit frecvent italieni criticând obiceiurile locale de consum, lucru care l-a deranjat.

„Fiecare este absolut liber să-și bea cafeaua cum dorește. Pot să dau o sugestie, pot să spun cum este pregătită mai corect, dar nu doresc să mă duc către oameni și să le spun cum trebuie să-și trăiască momentul lor de cafea”, spune Magaldi.

De ce este cafeaua mai scumpă în România decât în Italia

Întrebat de ce un espresso poate costa puțin peste un euro în Italia și de două ori mai mult în România, antreprenorul spune că explicația ține atât de costurile de operare, cât și de modul diferit în care este perceput consumul de cafea.

În Italia, cafeaua este un produs popular, consumat rapid, de multe ori la bar, în câteva minute. În România, experiența este diferită, iar clienții petrec mai mult timp în cafenea.

„Cred că aici se plătește și experiența în sine. În Italia majoritatea cafenelelor sunt foarte simple. Bei o cafea bună și mergi mai departe”, explică Francesco Magaldi.