Pe modelul marilor capitale europene care și-au revitalizat piețele tradiționale, transformându-le în destinații culinare deschise atât pentru localnici cât și pentru turiști, Piața Obor din București, cea mai mai mare din oraș, face un pas major spre modernizare. Aceasta va include, în curând, o zonă de tip „food court” cu sute de locuri la mese, urmărind să atragă vizitatori din toate generațiile și din toate colțurile țării și, de ce nu?, lumii.

Micul, vestitul preparat care a adus faimă Oborului, se va muta, de asemenea, într-un spațiu nou și modern. Piața își păstrează însă autenticitatea, doar că spiritul său se adaptează: cel dintâi semn al schimbării a fost o tarabă de legume transformată în pupitru de DJ, semnalând deschiderea către noile generații de potențiali clienți.

Modernizare, dar și spectacol culinar

Modernizarea este primită cu entuziasm de vechii comercianți, precum Ionuț, care vinde legume și fructe de 15 ani în Obor și a declarat pentru Știrile PRO TV că speră ca noul concept să aducă mai mulți tineri și turiști. Reprezentanții proiectului subliniază că noul spațiu este gândit tocmai pentru generațiile mai tinere care s-au îndepărtat de mersul la piață, oferind acum și muzică de la artiști locali și străini, pe lângă produsele proaspete.

Cei aproximativ 20 de comercianți de mâncare gătită (care oferă ciorbe, preparate românești, italienești și turcești) sunt încurajați să se aprovizioneze direct de la producătorii din piață, consolidând astfel lanțul scurt și prospețimea ingredientelor. Noua zonă promite experiențe diverse: de la omlete cu jumări și combinații de cartofi, la specialități internaționale sau cocoșelul gătit la jar, crescut cu boabe de grâu și porumb, cu pielea crocantă și carnea moale.

Micul tradițional într-o piață diferită

Chiar și celebrele standuri cu mici din Obor se pregătesc de mutare. După 14 ani în care cortul lor neconvențional, decorat cu mesaje trăsnite și portrete de vedete, a atras curioși fel și fel, întreprinzătorii de aici se mută în „casă nouă”. Deși recunosc că va fi nevoie de o perioadă de adaptare pentru clienți, rețeta micului va rămâne neschimbată, mutându-se doar grătarele și echipamentele.

Prin această mișcare, Bucureștiul se aliniază marilor piețe internaționale, de la colorata La Boqueria din Barcelona la Time Out Market din Lisabona. Noul spațiu din Obor se întinde pe 650 mp și oferă 320 de locuri la mese. Aici, unde aroma legendară a micilor și a patiseriei calde plutește de zeci de ani, tradiția și modernul se vor întâlni, transformând mâncarea din simplă hrană în spectacol, sunet și poveste.