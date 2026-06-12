Vulpile urbane dau dovadă de o îndrăzneală tot mai mare, devenind prezențe obișnuite în preajma oamenilor. Grădinile noastre, adesea pline de resturi sau culturi tentante, reprezintă pentru ele o sursă constantă de hrană ușor de obținut. Totuși, prezența lor poate strica ordinea din curte, scrie Mediafax.

Pentru a le ține la distanță fără a distruge biodiversitatea locală și fără a apela la substanțe chimice agresive, specialiștii ne recomandă să privim mai atent în propria bucătărie. Iată cum câteva ingrediente banale pot deveni cel mai eficient scut natural împotriva oaspeților nepoftiți.

De ce trebuie evitate substanțele chimice?

Atunci când încercăm să protejăm curtea de animalele sălbatice, tentația de a folosi repelenți din comerț pe bază de substanțe chimice dure este mare. Experții avertizează însă că aceste produse afectează echilibrul fragil al ecosistemului din grădină.

Eric Michels, șeful diviziei de produse din cadrul Vivara și CJ Wildlife (organizație specializată în hrană pentru păsări), oferă o soluție ingenioasă prin care poți descuraja vulpile, menținând în același timp spațiul complet sigur și atractiv pentru păsările din curtea ta. Totul se bazează pe exploatarea simțului olfactiv extrem de fin al vulpilor.

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„Dacă încă mai vedeți semne de vizitatori nedoriți noaptea, atunci puteți descuraja vulpile presărând anumite condimente în jurul perimetrului spațiului dumneavoastră de locuit în aer liber”, explică Michels.

Condimentele salvatoare: ardeiul iute, menta și usturoiul

Unele dintre cele mai comune arome din cămara noastră sunt, în realitate, repelenți naturali extrem de puternici pentru mamiferele mici. Mirosul lor înțepător le obligă pe vulpi să evite zona respectivă.

Ardeiul iute și usturoiul: Conțin compuși care irită simțurile olfactive ale prădătorilor.

Menta: Are un parfum proaspăt pentru oameni, dar mult prea intens și deranjant pentru animalele sălbatice.

Metoda aplicării directe și a spray-ului infuzat

Pentru a le folosi, poți pur și simplu să presari aceste condimente sub formă de pudră în zonele vulnerabile. Totuși, o metodă mult mai durabilă este transformarea lor într-o soluție lichidă. Michels recomandă infuzarea acestor ingrediente în apă clocotită pentru a crea un extract concentrat care ulterior poate fi pulverizat prin grădină.

Această tactică este susținută și de Oliver Hill, fondatorul unei aplicații de identificare a plantelor. El propune o rețetă simplă și la îndemâna oricui: „Pulverizarea unui amestec de usturoi, ardei iute și apă în jurul perimetrului grădinii poate descuraja vulpile în mod eficient.”

Curățenia care elimină tentațiile

Pe lângă utilizarea aromelor neplăcute, o grădină neatractivă pentru vulpi este una bine întreținută. Experții ne recomandă să eliminăm din start motivele pentru care aceste animale ne vizitează: