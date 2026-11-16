O cină la Târgul de Crăciun din Sibiu poate ajunge la aproape 164 de lei pentru două persoane, dacă meniul include shaorma, un preparat cu ciolan și legume, murături și un kürtős cu toppinguri. O recenzie publicată de Turnul Sfatului arată cât au plătit vizitatorii pentru câteva dintre preparatele disponibile la ediția din 2026 a târgului, deschis în aceeași zi cu cel din Viena.

Târgul de Crăciun din Sibiu și-a deschis oficial porțile, iar căsuțele cu mâncare au atras numeroși vizitatori încă din prima seară. Oferta gastronomică include preparate de tip fast-food, mâncare gătită, dulciuri și produse tradiționale, însă prețurile pot ridica nota de plată pentru o masă luată în centrul orașului.

Potrivit surse citate, o cină pentru două persoane, care a inclus trei preparate și o băutură, a costat 163,90 de lei.

Shaorma la 33 de lei și ciolan cu legume la aproape 81 de lei

Printre preparatele disponibile la Târgul de Crăciun din Sibiu se numără langoși, burgeri, pui crispy, hot dog, kebab, shaorma, clătite și gogoși. Oferta include și preparate gătite, precum ciolanul, servit cu diferite garnituri.

Prima alegere a fost o shaorma de pui, cu varză, castraveți murați, cartofi prăjiți și sosuri. Porția de 340 de grame a costat 33 de lei. Preparatul a fost apreciat pentru gust, deși lipia nu era făcută în locație.

Pentru felul principal, alegerea a fost un preparat cu ciolan și legume. În locul unui ciolan întreg servit pe un pat de legume, porția a constat în câteva bucăți de carne alături de o garnitură generoasă de legume.

La acestea s-au adăugat murături asortate, vândute cu 90 de lei kilogramul, și o băutură răcoritoare. Nota de plată pentru această masă a fost de 80,90 de lei.

Murăturile au fost apreciate, iar autorul recenziei estimează că o porție poate fi suficientă pentru două persoane.

Un kürtős cu zmeură și Oreo a costat 50 de lei

Desertul a adăugat încă 50 de lei la nota de plată. Alegerea a fost un kürtős cu zmeură și Oreo, pentru care vizitatorii au așteptat aproximativ 20 de minute.

Preparatul a fost servit fierbinte, cu aluat aromat, zmeură cu gust ușor acrișor și biscuiți Oreo mărunțiți. Experiența a fost apreciată, deși varianta clasică, cu nucă, a rămas preferata autorului.

Cele trei bonuri fiscale au însumat 163,90 de lei. Suma a acoperit o shaorma de 33 de lei, preparatul cu ciolan, legumele, murăturile și băutura, în valoare de 80,90 de lei, precum și desertul de 50 de lei.