FOTO | Cât costă o masă la Târgul de Crăciun din Sibiu în 2026. Aproape 164 de lei pentru shaorma, ciolan cu legume și kürtős

16 nov. 2026, HoReCa
FOTO | Cât costă o masă la Târgul de Crăciun din Sibiu în 2026. Aproape 164 de lei pentru shaorma, ciolan cu legume și kürtős
Galerie Foto 6
Foto: Turnul Sfatului
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. Shaorma la 33 de lei și ciolan cu legume la aproape 81 de lei
  2. Un kürtős cu zmeură și Oreo a costat 50 de lei

O cină la Târgul de Crăciun din Sibiu poate ajunge la aproape 164 de lei pentru două persoane, dacă meniul include shaorma, un preparat cu ciolan și legume, murături și un kürtős cu toppinguri. O recenzie publicată de Turnul Sfatului arată cât au plătit vizitatorii pentru câteva dintre preparatele disponibile la ediția din 2026 a târgului, deschis în aceeași zi cu cel din Viena.

Târgul de Crăciun din Sibiu și-a deschis oficial porțile, iar căsuțele cu mâncare au atras numeroși vizitatori încă din prima seară. Oferta gastronomică include preparate de tip fast-food, mâncare gătită, dulciuri și produse tradiționale, însă prețurile pot ridica nota de plată pentru o masă luată în centrul orașului.

Potrivit surse citate, o cină pentru două persoane, care a inclus trei preparate și o băutură, a costat 163,90 de lei.

Shaorma la 33 de lei și ciolan cu legume la aproape 81 de lei

Printre preparatele disponibile la Târgul de Crăciun din Sibiu se numără langoși, burgeri, pui crispy, hot dog, kebab, shaorma, clătite și gogoși. Oferta include și preparate gătite, precum ciolanul, servit cu diferite garnituri.

Prima alegere a fost o shaorma de pui, cu varză, castraveți murați, cartofi prăjiți și sosuri. Porția de 340 de grame a costat 33 de lei. Preparatul a fost apreciat pentru gust, deși lipia nu era făcută în locație.

Pentru felul principal, alegerea a fost un preparat cu ciolan și legume. În locul unui ciolan întreg servit pe un pat de legume, porția a constat în câteva bucăți de carne alături de o garnitură generoasă de legume.

La acestea s-au adăugat murături asortate, vândute cu 90 de lei kilogramul, și o băutură răcoritoare. Nota de plată pentru această masă a fost de 80,90 de lei.

Murăturile au fost apreciate, iar autorul recenziei estimează că o porție poate fi suficientă pentru două persoane.

Un kürtős cu zmeură și Oreo a costat 50 de lei

Desertul a adăugat încă 50 de lei la nota de plată. Alegerea a fost un kürtős cu zmeură și Oreo, pentru care vizitatorii au așteptat aproximativ 20 de minute.

Preparatul a fost servit fierbinte, cu aluat aromat, zmeură cu gust ușor acrișor și biscuiți Oreo mărunțiți. Experiența a fost apreciată, deși varianta clasică, cu nucă, a rămas preferata autorului.

Cele trei bonuri fiscale au însumat 163,90 de lei. Suma a acoperit o shaorma de 33 de lei, preparatul cu ciolan, legumele, murăturile și băutura, în valoare de 80,90 de lei, precum și desertul de 50 de lei.

prețuri Târgul de Crăciun Sibiu 2026-1

Foto: Turnul Sfatului

prețuri Târgul de Crăciun Sibiu 2026-1

Foto: Turnul Sfatului

Conținut editorial asistat de inteligența artificială și verificat de editor uman.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

HoReCa
12 nov.
VIDEO | Șeful DSV Iași: „Restaurantele nu au mai puțini clienți pentru că oferă produse mai slabe, ci pentru că oamenii nu mai au bani”
VIDEO | Șeful DSV Iași: „Restaurantele nu au mai puțini clienți pentru că oferă produse mai slabe, ci pentru că oamenii nu mai au bani”
HoReCa
11 nov.
Santorini vrea turiști și iarna / Vinul, gastronomia și cultura, noua strategie a insulei / Românii, între principalele piețe europene
Santorini vrea turiști și iarna / Vinul, gastronomia și cultura, noua strategie a insulei / Românii, între principalele piețe europene
HoReCa
11 nov.
VIDEO | Radu Tănase, HORA: „Industria HoReCa din România nu este pierdută” / Ce schimbări cer antreprenorii și cum s-a schimbat relația cu autoritățile
VIDEO | Radu Tănase, HORA: „Industria HoReCa din România nu este pierdută” / Ce schimbări cer antreprenorii și cum s-a schimbat relația cu autoritățile
HoReCa
11 nov.
Restaurantul fără orar sau meniu fix, unde lista de așteptare este pentru un an și jumătate. Bucătarul s-a format în localuri Michelin, dar gătește după rețetele soacrei și doar la comandă
Restaurantul fără orar sau meniu fix, unde lista de așteptare este pentru un an și jumătate. Bucătarul s-a format în localuri Michelin, dar gătește după rețetele soacrei și doar la comandă
HoReCa
11 nov.
Pop-up caritabil cu zacuscă, pâine artizanală și horincă / Degustarea costă 32 de lei, iar profitul merge către tinere fără familie
Pop-up caritabil cu zacuscă, pâine artizanală și horincă / Degustarea costă 32 de lei, iar profitul merge către tinere fără familie

Cele mai noi articole

„Brânză” de pește, într-o fabrică din Cambodgia / Un român a filmat procesul de fermentare care durează câteva luni: „E greu să vă descriu mirosul. Nu există cuvinte”
„Brânză” de pește, într-o fabrică din Cambodgia / Un român a filmat procesul de fermentare care durează câteva luni: „E greu să vă descriu mirosul. Nu există cuvinte”
De ce pun italienii coji de mandarină pe pervaz în noiembrie / Trucul simplu care parfumează casa și ține insectele la distanță
De ce pun italienii coji de mandarină pe pervaz în noiembrie / Trucul simplu care parfumează casa și ține insectele la distanță
FOTO-VIDEO | De 200 de ani în lumea ciocolatei. Lluc Crusellas (Cel mai bun ciocolatier din lume în 2022): Vrem să fim un simbol al orașului
FOTO-VIDEO | De 200 de ani în lumea ciocolatei. Lluc Crusellas (Cel mai bun ciocolatier din lume în 2022): Vrem să fim un simbol al orașului
Ce să bei seara pentru a-ți menține sănătatea oaselor și a mușchilor pe măsură ce înaintezi în vârstă / Recomandarea unui dietetician
Ce să bei seara pentru a-ți menține sănătatea oaselor și a mușchilor pe măsură ce înaintezi în vârstă / Recomandarea unui dietetician
Ce alimente sunt bune pentru imunitate în sezonul de toamnă-iarnă? Topul alimentelor bogate în vitamina C, D și zinc, conform nutriționistului Tania Fântână 
Ce alimente sunt bune pentru imunitate în sezonul de toamnă-iarnă? Topul alimentelor bogate în vitamina C, D și zinc, conform nutriționistului Tania Fântână 