Când dr. Javier de Castro își începea cariera în 1995 la Spitalul La Paz din Madrid, cancerul pulmonar avansat era o afecțiune fără speranță: majoritatea pacienților nu supraviețuiau nici măcar un an. Trei decenii mai târziu, de Castro este șeful Secției de Oncologie Medicală a aceluiași spital, director științific al Institutului de Cercetare IdiPAZ, profesor la Universitatea Autonomă din Madrid și președinte al Societății Spaniole de Oncologie Medicală (SEOM).

Într-un interviu acordat publicației spaniole La Vanguardia, reputatul oncolog explică modul în care terapiile moderne au schimbat radical evoluția bolii, transformând cazuri cândva fatale în afecțiuni cronice, dar subliniază și rolul crucial al stilului de viață în prevenție.

Tratamentele au ecoluat de la îngrijiri paliative la supraviețuire de lungă durată

În ultimele patru decenii, rata de supraviețuire în cazul cancerului s-a dublat. Descoperirile științifice au permis trecerea de la chimioterapia clasică, care atacă neselectiv toate celulele cu diviziune rapidă, la medicina de precizie.

Între 40% și 50% dintre pacienții cu cancer pulmonar beneficiază în prezent de tratamente personalizate. Acestea funcționează prin blocarea receptorilor specifici de pe suprafața celulelor tumorale, opriind semnalele de creștere.

Spre deosebire de tratamentele clasice, imunoterapia „ridică frâna” pe care tumora o aplică sistemului imunitar, permițând propriilor celule de apărare ale organismului să recunoască și să distrugă celulele canceroase.

Biopsia lichidă, o tehnică revoluționară, permite analizarea ADN-ului tumoral din simple probe de sânge. În viitorul apropiat, biopsia lichidă va permite depistarea cancerului cu mulți ani înainte ca tumora să fie vizibilă pe o mamografie sau la o scanare CT.

„Am trecut de la o speranță de viață de doar un an la supraviețuitori pe termen lung. Oamenii vor să audă ‘m-am vindecat’, dar tot mai mulți pacienți trăiesc ani de zile cu cancerul ca afecțiune cronică, exact așa cum s-a întâmplat în cazul infecției cu HIV”, explică dr. Javier de Castro.

Vârsta cronologică versus vârsta biologică în oncologie

Odată cu îmbătrânirea populației, cazurile de cancer sunt tot mai frecvente, deoarece mecanismele celulare de reparare și sistemul imunitar își pierd din eficiență odată cu trecerea anilor. Cu toate acestea, oncologul avertizează că vârsta din buletin nu trebuie să fie un criteriu discriminatoriu în alegerea tratamentului.

Echipa medicală evaluează starea generală a pacientului prin teste geriatrice specializate: un pacient de 80 de ani activ poate tolera un tratament intensiv mult mai bine decât o persoană de 65 de ani cu diabet și afecțiuni cardiace. De asemenea, medicul insistă pe sprijinul integral acordat pacientului, de la recuperarea calității vieții și reîntoarcerea la muncă, până la eliminarea stigmatului social și aplicarea dreptului la „uitarea oncologică” în raport cu băncile și asiguratorii.

Factorii de risc care pot fi controlați

Deși îmbătrânirea celulară nu poate fi oprită, aproape 40% dintre cazurile de cancer pot fi evitate prin modificarea stilului de viață.

Renunțarea completă la tutun și alcool (principalii factori de risc în cancerele pulmonare și digestive).

Protecția solară adecvată pentru prevenirea arsurilor și a melanomului.

Vaccinarea împotriva virusurilor cu potențial oncogen (HPV, Hepatita B).

Adoptarea unei diete echilibrate și practicarea regulată a exercițiilor fizice.

„Multe persoane cred că nu se întâmplă nimic dacă fumează câțiva ani. Cu cât durata de consum este mai mare, cu atât riscul crește. Însă obiceiurile sănătoase ajută la orice vârstă, nu este niciodată prea târziu să începi să ai grijă de tine”, concluzionează dr. De Castro.