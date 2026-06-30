România a importat anul trecut cu 13,2% mai mult lapte brut decât în 2024, în timp ce și cantitatea de lapte colectată de la fermele din țară a crescut semnificativ, potrivit datelor publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS), citate de Agerpres.

Conform statisticii oficiale, în 2025 au fost importate 183.893 de tone de lapte brut, cu 21.468 de tone mai mult decât în anul precedent. În același timp, unitățile de procesare au colectat de pe piața internă 1,417 milioane de tone de lapte brut, cu 121.421 de tone mai mult față de 2024.

Datele INS arată că laptele de vacă rămâne principala sursă de materie primă pentru industria lactatelor. Cantitatea colectată de la exploatațiile agricole și centrele de colectare a ajuns la 1,383 milioane de tone, în creștere cu 9,6% comparativ cu anul anterior.

În cazul altor tipuri de lapte, evoluțiile au fost diferite. Colectarea laptelui de capră a crescut cu 6,9%, până la 16.197 de tone. În schimb, cantitățile de lapte de bivoliță și de oaie au scăzut cu 14,3%, respectiv 5,2%, ajungând la 1.068 de tone și, respectiv, 16.997 de tone.

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Creșteri s-au înregistrat și în producția de lactate. Cel mai mare avans procentual a fost consemnat la unt, unde producția a urcat cu 18%, până la 14.105 tone. Producția de brânzeturi a crescut cu 6,8%, ajungând la 117.444 de tone, iar aproape 88% din această cantitate a fost realizată din lapte de vacă.

Și producția de iaurt și alte produse lactate acidulate a continuat să crească. În 2025 au fost produse 230.344 de tone, cu 5,6% mai mult decât în anul anterior. Producția de lapte de consum a urcat cu 3%, până la 386.777 de tone, iar cea de lapte praf a crescut cu 4,7%, la 2.109 tone.

Nu toate segmentele au avut însă o evoluție pozitivă. Producția de brânză topită a scăzut cu 4,5%, până la 10.221 de tone, iar cea de smântână s-a redus cu 1,2%, ajungând la 69.867 de tone.

Datele arată că industria lactatelor și-a majorat atât aprovizionarea din fermele românești, cât și importurile de lapte brut, în condițiile în care cererea pentru principalele produse lactate a rămas ridicată pe parcursul anului 2025.