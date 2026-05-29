Uniunea Europeană ar putea fi nevoită să aloce fermierilor finanțări de ordinul miliardelor de euro pentru a evita reducerea suprafețelor cultivate și scăderea producției agricole în acest an. Avertismentul vine din partea ministrului spaniol al Agriculturii, Luis Planas, care susține că actualele măsuri propuse de Comisia Europeană nu sunt suficiente pentru a compensa șocul provocat de scumpirea îngrășămintelor.

Într-un interviu acordat Bloomberg, oficialul spaniol a declarat că fermierii europeni au nevoie de sprijin financiar imediat pentru a face față costurilor suplimentare generate de conflictul din Iran, care a afectat puternic piața globală a îngrășămintelor, conform Agerpres.

Îngrășămintele s-au scumpit cu peste 65%

Potrivit datelor prezentate de Luis Planas, prețurile pentru cel mai utilizat tip de îngrășământ pe bază de azot au crescut cu peste 65% de la începutul războiului din Iran. Creșterea costurilor este legată de rolul important pe care statele din Golful Persic îl au în producția mondială de îngrășăminte. Înainte de izbucnirea conflictului, aproximativ o treime din livrările globale de îngrășăminte tranzitau Strâmtoarea Ormuz.

Blocajele și incertitudinile generate de război au afectat lanțurile de aprovizionare și au împins prețurile în sus într-un moment critic pentru agricultori. Fermierii din întreaga lume resimt deja presiunea costurilor mai mari la energie și la inputurile agricole, iar sectorul agricol european nu face excepție.

Spania a lansat un pachet de ajutor de 500 de milioane de euro

În fața acestei situații, guvernul de la Madrid a decis să intervină direct. Luis Planas a anunțat că Spania a pus la dispoziția fermierilor un pachet de sprijin în valoare de 500 de milioane de euro, devenind una dintre primele țări europene care încearcă să compenseze impactul creșterii prețurilor la îngrășăminte. „Planul Comisiei Europene privind îngrășămintele este un document analitic bun, dar nu abordează obiectivul imediat: costurile suplimentare. Banii sunt necesari la momentul potrivit și, deocamdată, am furnizat partea lipsă a planului european”, a declarat ministrul spaniol al Agriculturii.

Oficialul consideră că fermierii au nevoie de sprijin rapid pentru a evita reducerea aplicării îngrășămintelor și, implicit, scăderea producțiilor agricole.

Comisia Europeană încearcă să reducă dependența de importuri

Executivul comunitar a prezentat recent un plan destinat să ajute agricultura europeană să facă față penuriei și prețurilor ridicate. Strategia Bruxelles-ului pune accent pe stimularea producției interne de îngrășăminte și pe reducerea dependenței de importurile din afara Uniunii Europene.

Luis Planas consideră însă că măsurile propuse vor produce efecte doar pe termen mediu și lung. Pentru campania agricolă actuală, problema principală rămâne costul imediat suportat de fermieri. În lipsa unor compensații financiare, mulți agricultori ar putea reduce cantitățile de îngrășăminte utilizate sau chiar suprafețele cultivate.

Spania, costuri suplimentare de 760 de milioane de euro

Ministrul spaniol estimează că sectorul agricol din Spania va trebui să suporte în acest an cheltuieli suplimentare de aproximativ 760 de milioane de euro doar pentru a acoperi efectele scumpirii îngrășămintelor. Datele prezentate de oficial arată că prețurile îngrășămintelor în Spania au crescut cu 33% de la sfârșitul lunii februarie. În același timp, Spania rămâne dependentă de importuri pentru o parte semnificativă din necesarul său de fertilizanți.

Țara importă aproximativ 30% din îngrășămintele pe bază de azot, 70% din îngrășămintele cu fosfați și 50% din îngrășămintele cu potasiu. Potrivit lui Luis Planas, alte state membre ale Uniunii Europene sunt chiar mai dependente de aprovizionarea externă decât Spania.

Miza este producția agricolă europeană

Îngrijorările sunt cu atât mai mari cu cât Spania are un rol strategic în agricultura europeană. Țara este responsabilă pentru aproximativ un sfert din producția de legume proaspete a Uniunii Europene și este unul dintre principalii producători de cereale ai continentului. O eventuală reducere a producției agricole în statele mari producătoare s-ar putea traduce prin prețuri mai ridicate la alimente pentru consumatori și prin presiuni suplimentare asupra securității alimentare europene. În acest context, dezbaterea privind finanțarea fermierilor depășește deja granițele agriculturii. Pentru multe guverne europene, întrebarea nu mai este dacă trebuie acordat sprijin, ci cât de mare trebuie să fie nota de plată pentru a evita ca șocul îngrășămintelor să se transforme într-un șoc alimentar.