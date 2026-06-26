ANAMOB: Tehnologia IoT poate ajuta fermele mici să devină mai reziliente în fața schimbărilor climatice / Sistem inteligent pentru monitorizarea în timp real a bunăstării animalelor

Canicula și fenomenele meteo extreme pun o presiune tot mai mare asupra fermelor de bovine, iar tehnologia începe să devină un aliat important pentru micii fermieri. În județul Alba, un proiect european testează un sistem IoT care monitorizează în timp real bunăstarea animalelor și activează automat măsuri de răcire atunci când temperaturile devin periculoase.

Luni, 29 iunie 2026, fermierii, specialiștii și reprezentanții autorităților sunt invitați la cea de-a doua demonstrație practică publică a sistemului implementat în cadrul proiectului-pilot SIP7, parte a proiectului european Farmtopia, finanțat prin programul Horizon Europe.

Evenimentul este organizat de ANAMOB – Asociația Națională a Industriilor de Morărit și Panificație din România și va include atât o conferință de prezentare la Pensiunea Transilvania – Casa și Masa din Aiud, cât și o demonstrație în teren la Ferma Marian, din Gîrbova de Jos, județul Alba.

Cum funcționează sistemul care monitorizează bunăstarea animalelor

Proiectul SIP7 răspunde unei nevoi tot mai importante pentru fermele mici și mijlocii de bovine: monitorizarea permanentă a bunăstării animalelor și reducerea efectelor stresului termic provocat de temperaturile ridicate.

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Soluția implementată este un sistem IoT integrat, care combină componente hardware și software pentru a oferi fermierilor informații și acțiuni în timp real, fără a necesita competențe tehnice avansate.

Sistemul include:

crotalii inteligente pentru monitorizarea continuă a fiecărui animal;

camere termice care detectează stresul termic și eventualele anomalii de comportament;

stropitoare automate activate pe baza citirilor termice, fără intervenție umană;

o platformă software care colectează, agregă, analizează și afișează datele din fermă.

Printre obiectivele proiectului se numără asigurarea unor condiții adecvate de adăpostire și îngrijire pentru vacile de lapte și carne, monitorizarea bunăstării animalelor inclusiv în timpul transportului și dezvoltarea unui sistem digital accesibil financiar pentru fermele de familie.

Viorel Marin: „Fermele mici românești pot beneficia de tehnologii digitale avansate”

„Proiectul SIP7 demonstrează că fermele mici românești pot beneficia de tehnologii digitale avansate, adaptate realităților lor. Ziua Porților Deschise este ocazia perfectă de a vedea, în funcțiune, un sistem care îmbunătățește concret bunăstarea animalelor și eficiența fermierilor”, a declarat Viorel Marin, reprezentant ANAMOB și coordonator SIP7 România.

Potrivit organizatorilor, accesul fermelor mici la tehnologii performante este limitat de costurile ridicate și de lipsa unor soluții adaptate nevoilor reale din teren. Proiectul își propune să demonstreze că digitalizarea poate deveni accesibilă și eficientă inclusiv pentru exploatațiile de dimensiuni reduse.

Ce este Farmtopia, proiectul european din spatele inițiativei

Lansat în septembrie 2023, Farmtopia este un proiect finanțat prin programul Horizon Europe al Uniunii Europene, care reunește 22 de parteneri din 12 țări europene.

Misiunea sa este de a democratiza agricultura digitală și de a accelera transformarea fermelor mici și mijlocii prin dezvoltarea unor soluții digitale agricole accesibile, scalabile și sustenabile, construite pornind de la problemele reale cu care se confruntă fermierii.

Proiectul promovează inclusiv modele de business inovatoare, precum plata în funcție de utilizare, pentru a reduce barierele financiare care împiedică adoptarea noilor tehnologii.

În cadrul Farmtopia sunt implementate 18 proiecte-pilot de inovare durabilă, care implică ferme din 19 state membre și acoperă 10 sectoare agricole diferite. Unul dintre cele nouă proiecte-pilot de bază se desfășoară în România și este dedicat fermelor de bovine pentru lapte și carne – SIP7.

Demonstrație practică la Ferma Marian din Alba

Ziua Porților Deschise SIP7 va fi organizată în două etape.

Prima parte va avea loc la Pensiunea Transilvania – Casa și Masa din Aiud și va include prezentarea rezultatelor proiectului, discuții cu experți în agricultură digitală și bunăstarea animalelor, precum și o sesiune de întrebări și răspunsuri.

Ulterior, participanții se vor deplasa la Ferma Marian, din Gîrbova de Jos, unde vor putea vedea în funcțiune sistemul IoT de monitorizare și control al bunăstării animalelor, inclusiv crotaliile inteligente, camerele termice, stropitoarele automate și platforma de date.

Evenimentul este deschis fermierilor, asociațiilor agricole, reprezentanților autorităților, cercetătorilor, studenților și mass-mediei, iar participarea este gratuită.

Farmtopia este finanțat prin programul Horizon Europe al Uniunii Europene, în baza Grant Agreement nr. 101083541.