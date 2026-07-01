Greutatea animalelor destinate sacrificării pentru consum a crescut la toate speciile de animale și păsări în 2025, comparativ cu anul anterior, iar producția totală de lapte și producția de ouă au înregistrat, de asemenea, majorări, potrivit datelor publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS), notează Agerpres.

Conform instituției, greutatea animalelor și păsărilor destinate sacrificării pentru consum a crescut cu 5,7% la ovine și caprine, precum și la păsări, cu 5,6% la bovine și cu 3,6% la porcine.

În aceste condiții, producția de carne de bovine a ajuns în 2025 la 171.000 de tone, cea de porcine la 435.000 de tone, producția de carne de ovine și caprine la 130.000 de tone, iar producția de carne de pasăre a depășit 830.000 de tone.

Totodată, producția totală de lapte a fost mai mare cu 0,5% față de anul precedent, ajungând la 46,555 milioane de hectolitri. Producția de ouă a crescut cu 0,2%, până la 5,649 miliarde de bucăți, în timp ce producția de lână a scăzut cu 1,3%, la 25.283 de tone.

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Datele INS mai arată că, în structura producției de carne, ponderea cărnii de pasăre și a cărnii de ovine și caprine a crescut cu 0,3, respectiv 0,1 puncte procentuale, în timp ce ponderea cărnii de porc a scăzut cu 0,4 puncte procentuale. Ponderea producției de carne de bovine a rămas neschimbată.

Potrivit statisticilor oficiale, producția de lapte de vacă, inclusiv pentru consumul vițeilor, s-a situat în 2025 la 39,577 milioane de hectolitri, cu 107.000 de hectolitri, respectiv 0,3%, sub nivelul înregistrat în anul anterior.

Creșteri ale producției de lapte s-au consemnat în regiunile Vest (+4%), Nord-Vest (+1,9%) și Nord-Est (+1,5%).

În schimb, în celelalte regiuni de dezvoltare au fost înregistrate scăderi: București-Ilfov (-14%), Sud-Vest Oltenia (-6,6%), Sud-Muntenia (-3,4%), Sud-Est (-2,2%) și Centru (-1,2%).