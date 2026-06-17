Mulți oameni aleg zilnic alimente și băuturi considerate benefice pentru sănătate, fără să știe că unele dintre acestea pot avea efecte negative asupra dinților. Deși sunt bogate în vitamine, antioxidanți sau fibre, anumite produse, consumate frecvent, pot contribui la eroziunea smalțului dentar și la apariția cariilor. Dr. Fadi Cherry, medic stomatolog și rezident în chirurgie dento-alveolară, a explicat, pentru G4Food, care sunt cele mai frecvente greșeli alimentare prin care ne auto-sabotăm dantura.

Fructele citrice, un aliat al imunității, dar un risc pentru smalțul dinților

Lămâile, portocalele, grepfrutul și alte citrice sunt apreciate pentru conținutul ridicat de vitamina C. Totuși, aciditatea acestora poate eroda treptat smalțul dentar, mai ales atunci când sunt consumate zilnic sau sub formă de suc.

“Recomandă consumul citricelor în timpul meselor și clătirea gurii cu apă, după consum pentru a reduce efectele acizilor asupra dinților”, spune dr. Fadi Cherry.

Apa cu lămâie, un obicei popular care poate dăuna dinților

Apa cu lămâie este asociată, frecvent, cu detoxifierea și hidratarea organismului. Cu toate acestea, expunerea repetată a dinților la acidul citric poate favoriza apariția sensibilității dentare și subțierea smalțului.

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“Pentru a preveni aceste neplăceri, recomand, folosirea unui pai și evitarea consumului constant, pe parcursul întregii zile”, ne sfătuiește medicul.

Smoothie-urile și sucurile naturale conțin cantități mari de zaharuri

Deși sunt promovate ca alternative sănătoase la băuturile carbogazoase, smoothie-urile și sucurile naturale concentrează zaharurile și acizii din fructe. În lipsa fibrelor care se găsesc în fructele întregi, aceste băuturi pot crește riscul apariției cariilor.

“Consumul moderat și alegerea fructelor întregi reprezintă opțiuni mai prietenoase pentru sănătatea orală”, explică dr. Faci Cherry.

Fructele uscate favorizează acumularea zahărului pe dinți

Stafidele, curmalele, smochinele și alte fructe uscate sunt surse importante de nutrienți, însă conțin zaharuri concentrate și au o textură lipicioasă care aderă ușor la suprafața dentară.

“Dacă acele resturi nu sunt îndepărtate corespunzător prin periaj sau folosirea aței dentare, ele pot contribui la dezvoltarea cariilor”, spune medicul.

Gustările frecvente afectează echilibrul natural al cavității bucale

Un obicei întâlnit în multe diete moderne este consumul de gustări sănătoase între mese. Chiar și atunci când acestea constau în fructe sau alte produse nutritive, expunerea constantă a dinților la zaharuri și acizi reduce timpul necesar salivei pentru neutralizarea acestora.

“Din acest motiv, noi, stomatologii, recomandăm limitarea numărului de gustări și păstrarea unor intervale suficiente, rezonabile, între mese”, precizează specialistul.

Dressingurile pe bază de oțet pot contribui la eroziunea dentară

Salatele sunt o alegere excelentă pentru sănătate, însă dressingurile pe bază de oțet, inclusiv oțetul de mere, au un grad ridicat de aciditate. “Consumul frecvent poate accelera uzura smalțului dentar, mai ales în combinație cu alte alimente acide”, atenționează dr. Fadi Cherry.

Ceaiurile din fructe nu sunt întotdeauna inofensive

Multe persoane aleg ceaiurile din fructe ca alternativă sănătoasă la cafea sau băuturile îndulcite. Cu toate acestea, numeroase infuzii au un pH acid care poate afecta smalțul dinților, atunci când sunt consumate frecvent pe parcursul zilei, mai explică medicul.

Băuturile sportive și apele aromatizate ascund riscuri pentru dantură

Produsele destinate hidratării după efort fizic conțin adesea acizi și, în unele cazuri, zahăr. Chiar și anumite ape aromatizate pot avea un impact negativ asupra sănătății dentare dacă sunt consumate regulat.

Cum îți protejezi dinții, fără să renunți la alimentația sănătoasă

Specialiștii recomandă consumul unei cantități suficiente de apă, limitarea gustărilor dintre mese, alegerea fructelor întregi în locul sucurilor și respectarea unei igiene orale riguroase.

De asemenea, este important de reținut că pentru sănătatea dinților frecvența expunerii la acizi și zaharuri este adesea mai importantă decât cantitatea consumată la o singură masă.