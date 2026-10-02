FAO: Prețurile mondiale la alimente au ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape patru ani. Ce produse s-au scumpit

02 oct. 2026, Articole / Reportaje
FAO: Prețurile mondiale la alimente au ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape patru ani. Ce produse s-au scumpit
Foto Dreamstime
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Prețurile mondiale la alimente au urcat în septembrie la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape patru ani, pe fondul perturbărilor logistice și al temerilor legate de fenomenele meteorologice, care au dus în sus în special cotațiile cerealelor pe piețele internaționale. Datele au fost anunțate vineri de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), transmite Reuters, citat de Agerpres.

FAO publică lunar Food Price Index, un indice care urmărește evoluția prețurilor pentru un coș de produse alimentare format din cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne și zahăr.

În septembrie, indicele s-a situat la o medie de 136 de puncte, față de 134 de puncte în august. Este cel mai ridicat nivel înregistrat din noiembrie 2022.

Prețurile cerealelor au fost împinse în sus de problemele din regiunea Mării Negre

În septembrie au crescut indicii prețurilor pentru cereale, zahăr și uleiuri vegetale, în timp ce cotațiile pentru carne și lactate au scăzut.

Piața cerealelor a fost afectată de perturbarea livrărilor agricole din regiunea Mării Negre, unul dintre cei mai importanți furnizori mondiali de cereale și semințe oleaginoase.

Intensificarea confruntărilor dintre Rusia și Ucraina în ultimele luni a afectat aceste fluxuri comerciale, iar cumpărătorii din Asia și Africa, care depind de importuri, au fost nevoiți să caute surse alternative de aprovizionare.

- articolul continuă mai jos -

În septembrie, cotațiile grâului au atins cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani.

Zahărul, la cel mai ridicat nivel din ultimele 18 luni

Și prețurile zahărului au crescut, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimele 18 luni.

Potrivit FAO, evoluția a fost influențată și de îngrijorările legate de fenomenul El Niño, despre care există estimări că ar putea fi unul dintre cele mai puternice din istorie.

Creșterea prețurilor alimentelor are loc într-un context în care sunt afectate simultan mai multe componente ale lanțului de aprovizionare, de la transport și energie până la producția agricolă.

„Vedem o creştere persistentă şi din ce în ce mai generalizată a preţurilor produselor alimentare pe plan mondial. Perturbările din Strâmtoarea Ormuz şi din regiunea Mării Negre, combinate cu şocurile climatice, pun presiune pe energie, transport şi produse alimentare cheie. Dacă se menţin, presiunile se vor resimţi curând în preţurile produselor alimentare, în special în ţările dependente de importurile de alimente şi energie”, a apreciat economistul-șef al FAO, Maximo Torero.

FAO estimează o producție mondială de cereale de aproape 3 miliarde de tone în 2026

Într-un raport separat, FAO și-a menținut aproape neschimbată estimarea privind producția mondială de cereale din 2026, la 2,979 miliarde de tone.

Estimarea este cu 2,1% mai mică decât recolta din 2025. Chiar și în aceste condiții, producția mondială de cereale din 2026 ar urma să fie a doua cea mai mare înregistrată vreodată.

Evoluția prețurilor alimentelor va depinde în continuare de recoltele agricole, condițiile meteorologice, transporturile internaționale și situația din principalele regiuni exportatoare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
02 oct.
Mierea de salcâm a revenit în piețe, dar apicultorii avertizează: „Vom avea o iarnă foarte dificilă”. Cât costă kilogramul
Mierea de salcâm a revenit în piețe, dar apicultorii avertizează: „Vom avea o iarnă foarte dificilă”. Cât costă kilogramul
Articole / Reportaje
02 oct.
Gastronomica Sighişoara, festivalul care transformă Cetatea într-un circuit culinar. 18 preparate, opt restaurante și trei zile de „slow travel”
Gastronomica Sighişoara, festivalul care transformă Cetatea într-un circuit culinar. 18 preparate, opt restaurante și trei zile de „slow travel”
Articole / Reportaje
02 oct.
Cris-Tim face o achiziție majoră pe piața alimentară: preia Via Trend și Snack 4U, cel mai mare producător de sandvișuri din România
Cris-Tim face o achiziție majoră pe piața alimentară: preia Via Trend și Snack 4U, cel mai mare producător de sandvișuri din România
Articole / Reportaje
01 oct.
Când laptele de capră îți poate face rău / O fetiță de un an și cinci luni, aproape de moarte după ce a băut lapte crud / Riscurile produselor nepasteurizate
Când laptele de capră îți poate face rău / O fetiță de un an și cinci luni, aproape de moarte după ce a băut lapte crud / Riscurile produselor nepasteurizate
Articole / Reportaje
01 oct.
G4MEDIA | Patru inculpați implicați în devalizarea Casei de Comerț Unirea au semnat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu DNA pentru pedepse cu suspendare
G4MEDIA | Patru inculpați implicați în devalizarea Casei de Comerț Unirea au semnat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu DNA pentru pedepse cu suspendare
Recomandări
Mediafax Spania
Alimentul care înlocuiește cartoful și protejează mușchii și sistemul nervos
G4Media
Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
Economedia
AnimaWings: afaceri în creștere, dar pierderi de 111 milioane de lei și datorii de 157 milioane de lei / Restanțe de 11 milioane de lei către ANAF / Compania are și peste 10.000 de litigii, aeronave indisponibile și o tranzacție de 50% în incertitudine
Mediafax Italia
SCUMPIRI ÎN LANȚ. Inflația explodează, energia urcă cu peste 22%
CSID
Ultimele cuvinte ale angajatei Selgros care a murit la locul de muncă. Aurelia se confrunta cu probleme cardiace: „Îmi e foarte rău”
CSID
Boala RARĂ care poate începe cu simptome la rinichi, dar poate afecta creierul și inima

Cele mai noi articole

Fructul rar din Dobrogea care seamănă cu mărul și curmalul. Călugărul bucătar de la Mănăstirea Dervent: „Când se coace și se zbârcește, devine dulce” / Cum se face compotul de jujube
Fructul rar din Dobrogea care seamănă cu mărul și curmalul. Călugărul bucătar de la Mănăstirea Dervent: „Când se coace și se zbârcește, devine dulce” / Cum se face compotul de jujube
VIDEO | Cum pot restaurantele să reducă risipa alimentară / Valentin Krancevik: Totul începe cu rețetarul și cu o gestiune exactă a stocurilor
VIDEO | Cum pot restaurantele să reducă risipa alimentară / Valentin Krancevik: Totul începe cu rețetarul și cu o gestiune exactă a stocurilor
VIDEO | „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir” (Episodul 13): Cezar Ioan: „Pelinul poate fi pentru România ceea ce este retsina pentru greci” / „Exporturile românești de vin sunt firave” / „Estul Europei poate fi noul trend”
VIDEO | „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir” (Episodul 13): Cezar Ioan: „Pelinul poate fi pentru România ceea ce este retsina pentru greci” / „Exporturile românești de vin sunt firave” / „Estul Europei poate fi noul trend”
I se spune și „hrana săracului”, dar este un aliment cu multiple beneficii. Cum poate făina de roșcove să prevină diabetul și să controleze glicemia
I se spune și „hrana săracului”, dar este un aliment cu multiple beneficii. Cum poate făina de roșcove să prevină diabetul și să controleze glicemia
Craiova: Desert inspirat din viața și opera lui Constantin Brâncuși, degustări de produse IGP și specialități din Oltenia, la Treasures of the East
Craiova: Desert inspirat din viața și opera lui Constantin Brâncuși, degustări de produse IGP și specialități din Oltenia, la Treasures of the East