Prețurile mondiale la alimente au urcat în septembrie la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape patru ani, pe fondul perturbărilor logistice și al temerilor legate de fenomenele meteorologice, care au dus în sus în special cotațiile cerealelor pe piețele internaționale. Datele au fost anunțate vineri de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), transmite Reuters, citat de Agerpres.

FAO publică lunar Food Price Index, un indice care urmărește evoluția prețurilor pentru un coș de produse alimentare format din cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne și zahăr.

În septembrie, indicele s-a situat la o medie de 136 de puncte, față de 134 de puncte în august. Este cel mai ridicat nivel înregistrat din noiembrie 2022.

Prețurile cerealelor au fost împinse în sus de problemele din regiunea Mării Negre

În septembrie au crescut indicii prețurilor pentru cereale, zahăr și uleiuri vegetale, în timp ce cotațiile pentru carne și lactate au scăzut.

Piața cerealelor a fost afectată de perturbarea livrărilor agricole din regiunea Mării Negre, unul dintre cei mai importanți furnizori mondiali de cereale și semințe oleaginoase.

Intensificarea confruntărilor dintre Rusia și Ucraina în ultimele luni a afectat aceste fluxuri comerciale, iar cumpărătorii din Asia și Africa, care depind de importuri, au fost nevoiți să caute surse alternative de aprovizionare.

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În septembrie, cotațiile grâului au atins cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani.

Zahărul, la cel mai ridicat nivel din ultimele 18 luni

Și prețurile zahărului au crescut, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimele 18 luni.

Potrivit FAO, evoluția a fost influențată și de îngrijorările legate de fenomenul El Niño, despre care există estimări că ar putea fi unul dintre cele mai puternice din istorie.

Creșterea prețurilor alimentelor are loc într-un context în care sunt afectate simultan mai multe componente ale lanțului de aprovizionare, de la transport și energie până la producția agricolă.

„Vedem o creştere persistentă şi din ce în ce mai generalizată a preţurilor produselor alimentare pe plan mondial. Perturbările din Strâmtoarea Ormuz şi din regiunea Mării Negre, combinate cu şocurile climatice, pun presiune pe energie, transport şi produse alimentare cheie. Dacă se menţin, presiunile se vor resimţi curând în preţurile produselor alimentare, în special în ţările dependente de importurile de alimente şi energie”, a apreciat economistul-șef al FAO, Maximo Torero.

FAO estimează o producție mondială de cereale de aproape 3 miliarde de tone în 2026

Într-un raport separat, FAO și-a menținut aproape neschimbată estimarea privind producția mondială de cereale din 2026, la 2,979 miliarde de tone.

Estimarea este cu 2,1% mai mică decât recolta din 2025. Chiar și în aceste condiții, producția mondială de cereale din 2026 ar urma să fie a doua cea mai mare înregistrată vreodată.

Evoluția prețurilor alimentelor va depinde în continuare de recoltele agricole, condițiile meteorologice, transporturile internaționale și situația din principalele regiuni exportatoare.