Germania începe culesul strugurilor mai devreme ca niciodată. Căldura a accelerat maturarea viței-de-vie

28 aug. 2026, Climalert
Germania începe culesul strugurilor mai devreme ca niciodată. Căldura a accelerat maturarea viței-de-vie
Sursa Foto: Pexels
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Recoltarea strugurilor a început în Germania mai devreme ca niciodată, după o vară cu temperaturi excepțional de ridicate. Institutul German al Vinului (DWI) anunță că în unele regiuni au fost deja culeși struguri destinați inclusiv vinurilor premium, iar recoltarea pe scară largă este așteptată să înceapă săptămâna viitoare.

Culesul din acest an a debutat în toate regiunile viticole germane mai devreme decât în orice alt an, potrivit purtătorului de cuvânt al DWI, Ernst Buscher, citat de DPA și Agerpres.

„Acesta a fost cel mai timpuriu debut al culesului în toate regiunile viticole”, a declarat Buscher. Potrivit acestuia, unii viticultori și-au scurtat chiar și vacanțele pentru a putea începe recoltarea la timp.

Recoltarea principală începe cu până la două săptămâni mai devreme

În podgoriile germane au fost deja recoltați struguri destinați producției de vin tânăr și vin spumant, dar și primii struguri pentru vinurile premium.

Recoltarea principală este programată să înceapă pe scară largă săptămâna viitoare. Potrivit DWI, aceasta a început cu una până la două săptămâni mai devreme decât în ultimii ani și cu aproximativ patru săptămâni mai devreme comparativ cu perioada de acum 30-40 de ani.

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Culesul este estimat să se încheie în septembrie.

„Va fi o recoltă foarte rapidă, deoarece aproape toate soiurile se coc în același timp”, a explicat Ernst Buscher. Ploile abundente ar putea accelera și mai mult ritmul recoltării.

Viticultorii culeg strugurii mai devreme pentru a limita acumularea zahărului

Temperaturile ridicate au accelerat maturarea strugurilor, iar viticultorii aleg să înceapă recoltarea mai devreme pentru a controla nivelul de zahăr din boabe.

Un conținut mai ridicat de zahăr poate duce la obținerea unor vinuri cu un nivel mai mare de alcool. În același timp, consumatorii se orientează tot mai mult către vinuri mai ușoare, cu un conținut redus de alcool, potrivit reprezentantului DWI.

Căldura excesivă poate avea un alt efect asupra vinurilor germane, prin reducerea acidității. Aciditatea este una dintre caracteristicile importante ale stilului vinicol din Germania, iar temperaturile ridicate pot modifica echilibrul final al vinului.

Struguri sănătoși, dar producția ar putea fi sub medie

În ciuda temperaturilor ridicate, starea sanitară a strugurilor este în prezent bună. Ernst Buscher spune că boabele sunt „foarte sănătoase”, iar viticultorii sunt foarte mulțumiți de calitatea recoltei.

Cantitatea totală de struguri ar putea fi însă sub media obișnuită. Motivul este dimensiunea mai mică a boabelor, care reduce randamentul la hectar.

Astfel, recolta germană din acest an se conturează ca una cu o maturare neobișnuit de rapidă și cu struguri de calitate bună, dar cu volume posibil mai mici decât media. Evoluția vremii din perioada următoare va influența atât ritmul recoltării, cât și rezultatul final al campaniei viticole.

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