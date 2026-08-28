Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat o amplă campanie de verificare la nivel național în perioada 24 – 28 august, vizând agenți economici din sectorul alimentar și nealimentar, unități de alimentație publică, precum și stații de carburanți, anunță Agerpres.

În urma controalelor, inspectorii ANPC au aplicat 792 de amenzi contravenționale în valoare totală de peste 3,5 milioane de lei și au emis 566 de avertismente.

Peste 11 tone de alimente periculoase și 23 de firme închise temporar

În cadrul acțiunilor de control au fost verificate bunuri și servicii cu o valoare de peste 11 milioane de lei. Ca urmare a neregulilor grave descoperite, inspectorii au dispus:

Oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 110.000 de lei.

Oprirea temporară de la vânzare pentru produse în valoare de peste 340.000 de lei.

Sistarea prestării serviciilor până la remedierea tuturor deficiențelor pentru 23 de operatori economici.

Principalele nereguli găsite de inspectori: mizerie, mucegai și înșelătorii la preț

Neregulile identificate de echipele de control acoperă o gamă largă de abateri grave de la normele de igienă și siguranță alimentară: