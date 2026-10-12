„Pepenele suspendat”, soluția găsită de micii producători din Italia după amenzi de până la 5.000 de euro / O tradiție din Puglia a ajuns în centrul unei dispute

12 oct. 2026, FoodLife
„Pepenele suspendat”, soluția găsită de micii producători din Italia după amenzi de până la 5.000 de euro / O tradiție din Puglia a ajuns în centrul unei dispute
FOTO: Mediafax
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. Un scaun, un pepene și o fotografie devenită simbol
  2. Între comerț de proximitate și reguli administrative

Un pepene atârnat cu o sfoară, deasupra trotuarului, a devenit simbolul unei dispute neobișnuite în sudul Italiei. Imaginea a fost surprinsă în Mola di Bari, regiunea Puglia, după ce mai mulți mici producători agricoli au fost amendați pentru modul în care își vindeau fructele și legumele în fața locuințelor, relatează Mediafax, citând presa italiană.

În zonă există de mult timp obiceiul ca localnicii să așeze pe un scaun sau pe o masă, la poarta casei, surplusul de fructe și legume din propria grădină și să îl ofere spre vânzare trecătorilor.

După controalele efectuate de Garda Financiară și sancțiunile care pot ajunge până la 5.000 de euro, unii localnici au găsit o soluție creativă: marfa nu mai este așezată direct pe domeniul public, ci suspendată cu ajutorul unei sfori.

Un scaun, un pepene și o fotografie devenită simbol

Fotografia cu „pepenele suspendat” a fost distribuită de Magda Terrevoli, fost consilier regional pentru turism și actual președinte al Comitetului Unic de Garanție al Regiunii Puglia. Imaginea fusese publicată anterior și de agronomul Pietro Santamaria, director al proiectului Biodiverso.

- articolul continuă mai jos -

Terrevoli a amintit că în Puglia era obișnuit ca în fața caselor să existe câte un scaun pe care oamenii puneau la vânzare cantități mici din produsele propriilor grădini. „În Puglia, din câte îmi amintesc, a existat întotdeauna o ușă cu un scaun în față care oferea câteva articole, de obicei produse din grădina proprietarului”, a scris aceasta.

Cazul a generat însă și o dispută privind motivul exact al sancțiunilor. Primarul din Mola di Bari, Giuseppe Colonna, a precizat că niciunul dintre scaunele prezentate în fotografiile devenite virale nu a fost amendat. Pietro Santamaria a explicat, la rândul său, că sancțiunile au fost aplicate unor producători care nu vindeau direct din propriile locuințe, ci din spații deschise aflate la parter. „Problema nu este scaunul, ci vânzarea directă a micilor producători agricoli”, a susținut agronomul, care afirmă că legislația italiană permite acest tip de comercializare în anumite condiții.

El a cerut administrației locale să renunțe la sancțiuni și să protejeze o practică pe care o consideră parte din tradiția comunității.

Între comerț de proximitate și reguli administrative

Cazul din Mola di Bari a readus în discuție granița dintre micile vânzări directe făcute de producătorii agricoli și respectarea normelor privind comercializarea produselor și folosirea domeniului public. În acest context, „pepenele suspendat” a devenit mai mult decât o improvizație pentru evitarea unei eventuale taxe de ocupare a trotuarului.

Imaginea a ajuns să reprezinte disputa dintre o tradiție rurală și regulile administrative moderne, dar și dificultățile micilor producători care încearcă să își vândă direct surplusul de fructe și legume.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

FoodLife
11 oct.
La ce oră ar trebui să bei ultima cafea din zi / Intervalul până la culcare este mai mare decât ai crede, potrivit unei analize a 24 de studii
La ce oră ar trebui să bei ultima cafea din zi / Intervalul până la culcare este mai mare decât ai crede, potrivit unei analize a 24 de studii
FoodLife
10 oct.
„Nonna maxxing”, trendul prin care Generația Z redescoperă gătitul acasă / Mai puține comenzi, mai multe rețete de familie și mese pregătite în tihnă
„Nonna maxxing”, trendul prin care Generația Z redescoperă gătitul acasă / Mai puține comenzi, mai multe rețete de familie și mese pregătite în tihnă
FoodLife
09 oct.
VIDEO | Transformarea uluitoare a lui Bodo (Proconsul), după ce a slăbit 54 de kilograme: „Dacă înainte puteam să mănânc 7, 8, 10 mici sau 4 sarmale, pentru că aveam un stomac supradimensionat, acum mănânc un singur mic sau sarma”
VIDEO | Transformarea uluitoare a lui Bodo (Proconsul), după ce a slăbit 54 de kilograme: „Dacă înainte puteam să mănânc 7, 8, 10 mici sau 4 sarmale, pentru că aveam un stomac supradimensionat, acum mănânc un singur mic sau sarma”
FoodLife
08 oct.
România, premiată într-un ghid internațional al uleiului de măsline, deși nu produce ulei / Măslinescu a fost desemnat „Importatorul Anului” de Flos Olei 2027
România, premiată într-un ghid internațional al uleiului de măsline, deși nu produce ulei / Măslinescu a fost desemnat „Importatorul Anului” de Flos Olei 2027
FoodLife
07 oct.
La 100 de ani, Natalie Groeger spune că afinele, dansul și optimismul fac parte din rutina ei: „Încerc să cred că lucrurile vor merge bine”
La 100 de ani, Natalie Groeger spune că afinele, dansul și optimismul fac parte din rutina ei: „Încerc să cred că lucrurile vor merge bine”
Recomandări
Mediafax
Ai locui într-o casă de lux făcută din trei containere navale? Proiectul inedit are terasă pe acoperiș, saună și piscină
G4Media
Cine este Elena Mateescu, șefa Administrației Naționale de Meteorologie de zece ani, cu salariu de 50.000 de euro pe an
Economedia
Harta de Impact. Președintele ANAF, Adrian Nica: Sesizările la parchete privind marea evaziune depășesc 1,8 miliarde de lei, în acest an/ Cât durează controalele fiscale asupra averilor nejustificate?
Mediafax Italia
LEGUMA IEFTINĂ din piață pe care o poți transforma în paste, clătite și prăjeli! Ce spun nutriționiștii
Mediafax Spania
Prăjitura cu migdale, fără gluten, din doar 3 ingrediente. E gata în mai puțin de o oră!
CSID
Ai buletin vechi? Până la ce dată îl mai poți folosi pentru a călători în străinătate
CSID
Rugăciunea pentru bunătate în casă, rostită de credincioși în momentele dificile. Cuvintele care aduc pace și înțelegere în familie