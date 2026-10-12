Un pepene atârnat cu o sfoară, deasupra trotuarului, a devenit simbolul unei dispute neobișnuite în sudul Italiei. Imaginea a fost surprinsă în Mola di Bari, regiunea Puglia, după ce mai mulți mici producători agricoli au fost amendați pentru modul în care își vindeau fructele și legumele în fața locuințelor, relatează Mediafax, citând presa italiană.

În zonă există de mult timp obiceiul ca localnicii să așeze pe un scaun sau pe o masă, la poarta casei, surplusul de fructe și legume din propria grădină și să îl ofere spre vânzare trecătorilor.

După controalele efectuate de Garda Financiară și sancțiunile care pot ajunge până la 5.000 de euro, unii localnici au găsit o soluție creativă: marfa nu mai este așezată direct pe domeniul public, ci suspendată cu ajutorul unei sfori.

Un scaun, un pepene și o fotografie devenită simbol

Fotografia cu „pepenele suspendat” a fost distribuită de Magda Terrevoli, fost consilier regional pentru turism și actual președinte al Comitetului Unic de Garanție al Regiunii Puglia. Imaginea fusese publicată anterior și de agronomul Pietro Santamaria, director al proiectului Biodiverso.

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Terrevoli a amintit că în Puglia era obișnuit ca în fața caselor să existe câte un scaun pe care oamenii puneau la vânzare cantități mici din produsele propriilor grădini. „În Puglia, din câte îmi amintesc, a existat întotdeauna o ușă cu un scaun în față care oferea câteva articole, de obicei produse din grădina proprietarului”, a scris aceasta.

Cazul a generat însă și o dispută privind motivul exact al sancțiunilor. Primarul din Mola di Bari, Giuseppe Colonna, a precizat că niciunul dintre scaunele prezentate în fotografiile devenite virale nu a fost amendat. Pietro Santamaria a explicat, la rândul său, că sancțiunile au fost aplicate unor producători care nu vindeau direct din propriile locuințe, ci din spații deschise aflate la parter. „Problema nu este scaunul, ci vânzarea directă a micilor producători agricoli”, a susținut agronomul, care afirmă că legislația italiană permite acest tip de comercializare în anumite condiții.

El a cerut administrației locale să renunțe la sancțiuni și să protejeze o practică pe care o consideră parte din tradiția comunității.

Între comerț de proximitate și reguli administrative

Cazul din Mola di Bari a readus în discuție granița dintre micile vânzări directe făcute de producătorii agricoli și respectarea normelor privind comercializarea produselor și folosirea domeniului public. În acest context, „pepenele suspendat” a devenit mai mult decât o improvizație pentru evitarea unei eventuale taxe de ocupare a trotuarului.

Imaginea a ajuns să reprezinte disputa dintre o tradiție rurală și regulile administrative moderne, dar și dificultățile micilor producători care încearcă să își vândă direct surplusul de fructe și legume.