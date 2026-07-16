Patru parlamentari greci în funcție au fost trimiși în judecată de Parchetul European (EPPO), într-un dosar privind presupuse fraude cu fonduri europene destinate agriculturii. Cazul face parte din ampla anchetă privind acordarea subvențiilor agricole în Grecia și este unul dintre cele mai importante dosare investigate până acum de instituția condusă de Laura Codruța Kövesi.

Potrivit EPPO, cei patru deputați se numără printre cei 22 de inculpați acuzați că ar fi fost implicați într-o schemă prin care au fost obținute ilegal subvenții europene pentru pășuni, în anul 2021. Infracțiunile reținute includ abuz de încredere, administrarea ilegală a fondurilor europene, fals în acte și tentativă de fraudă informatică, scrie Euractiv.

Ancheta vizează subvențiile agricole

Dosarul are în centrul său agenția elenă OPEKEPE, responsabilă cu administrarea și plata subvențiilor agricole finanțate prin Politica Agricolă Comună (PAC). Anchetatorii susțin că mai mulți crescători de animale ar fi declarat în mod fals că dețin sau utilizează suprafețe de pășune pentru a încasa milioane de euro din fonduri europene. Schema ar fi fost posibilă cu sprijinul unor funcționari și al unor persoane cu influență politică.

Scandalul a provocat deja demisii în guvernul grec și mai multe investigații parlamentare, iar Grecia a fost sancționată de Uniunea Europeană pentru nereguli în gestionarea subvențiilor agricole acordate în perioada 2016-2023.

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Parchetul European a anunțat că a clasat acuzațiile formulate împotriva altor șapte parlamentari, după ce a concluzionat că nu există suficiente probe pentru trimiterea lor în judecată.

În același timp, instituția precizează că alte investigații privind presupuse fraude comise în perioade diferite sunt încă în desfășurare.

Parlamentul elen ridicase deja imunitatea unor deputați

În luna aprilie, la solicitarea procurorului-șef european, Parlamentul Greciei a votat ridicarea imunității parlamentare pentru 13 deputați ai partidului de guvernământ Noua Democrație, pentru a permite desfășurarea anchetelor.

După anunțul privind punerea sub acuzare a celor patru parlamentari, purtătorul de cuvânt al guvernului grec, Pavlos Marinakis, a declarat că aceștia beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

În același dosar, fostul președinte al agenției OPEKEPE este acuzat de cinci infracțiuni de abuz de încredere, iar alți foști colaboratori politici sunt cercetați pentru fapte considerate contravenționale sau infracțiuni mai puțin grave.

Ancheta vine la scurt timp după ce poliția elenă a destructurat, în insula Creta, o rețea suspectată că ajuta fermieri să depună cereri false pentru obținerea subvențiilor europene.

Parchetul European (EPPO), instituție operațională din 2021, are competența de a investiga și trimite în judecată infracțiunile care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, inclusiv fraudele cu fonduri europene și alte infracțiuni legate de bugetul UE.