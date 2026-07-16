O alimentație sănătoasă a devenit tot mai greu de accesat pentru miliarde de oameni. Costul unei diete echilibrate a crescut cu 25% în ultimii cinci ani, iar aproape una din trei persoane din lume nu își permite să consume zilnic alimentele necesare unei nutriții corespunzătoare, arată raportul din 2026 privind starea securității alimentare și a nutriției în lume, publicat de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO).

Potrivit documentului, o dietă sănătoasă costă în prezent, în medie, 4,28 dolari pe persoană pe zi. „În consecință, 2,69 miliarde de oameni, sau aproape una din trei persoane din întreaga lume, încă nu își pot permite o dietă sănătoasă”, a declarat economistul-șef al FAO, Maximo Torero Cullen, în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul ONU din New York.

Produsele bogate în nutrienți sunt cele mai scumpe

Raportul arată că problema nu este lipsa alimentelor, ci accesibilitatea celor care oferă un aport nutritiv ridicat.

Alimentele de bază, precum cerealele și leguminoasele, reprezintă doar 13% din costul total al unei diete sănătoase. În schimb, produsele de origine animală însumează aproape 30% din cost, iar fructele și legumele aproximativ 16%. „Provocarea nu este de a produce suficiente calorii, ci de a face alimentele bogate în nutrienți mai accesibile”, a explicat Maximo Torero Cullen.

- articolul continuă mai jos -

FAO: Producția locală ar putea reduce costurile

Organizația consideră că una dintre soluțiile importante este dezvoltarea producției locale. Potrivit economistului-șef al FAO, o producție mai apropiată de consumatori ar putea reduce costul unei diete sănătoase cu aproximativ 34% la nivel mondial și cu aproape 80% în Africa, regiune unde accesul la alimente nutritive rămâne una dintre cele mai mari provocări.

În același timp, FAO recomandă ca subvențiile publice să fie orientate mai mult către alimente bogate în nutrienți și mai puțin către cereale.

Raportul atrage atenția că cea mai mare parte a costului unei diete sănătoase nu este generată în fermă. Potrivit FAO, între 70% și 75% din costul final al alimentelor apare după ce acestea părăsesc exploatațiile agricole, fiind influențat de transport, depozitare, procesare și distribuție. Din acest motiv, organizația consideră că investițiile în infrastructură – drumuri, centre de depozitare și lanțuri logistice – pot contribui semnificativ la reducerea prețurilor pentru consumatori.

Conform raportului, America Latină și, în special, statele din Caraibe înregistrează cele mai ridicate costuri pentru o dietă sănătoasă. FAO explică această situație prin orientarea multor economii din regiune către exporturile agricole, în detrimentul dezvoltării unei oferte suficiente și diversificate pentru piața internă.

Noi riscuri pentru securitatea alimentară

Privind spre anul viitor, FAO identifică doi factori majori care ar putea influența prețurile alimentelor la nivel mondial. Primul este posibilitatea perturbării comerțului prin Strâmtoarea Ormuz, o rută esențială pentru transportul îngrășămintelor, ceea ce ar putea afecta costurile de producție agricolă. Al doilea este fenomenul climatic El Niño, al cărui vârf este estimat pentru sfârșitul anului 2026 și care ar putea influența producțiile agricole în numeroase regiuni ale lumii.

Raportul FAO subliniază că accesul la o alimentație sănătoasă rămâne una dintre cele mai mari provocări globale. Deși producția de alimente este suficientă pentru a acoperi necesarul de calorii al populației, costul ridicat al produselor bogate în nutrienți continuă să împiedice miliarde de oameni să adopte o dietă echilibrată.