Chef Alexandru Burcă, bucătarul-șef al restaurantului Mosafir, spune că parcursul său profesional s-a construit fără scurtături, fiecare etapă contribuind la formarea sa ca bucătar. Invitat în podcastul „Disputandum, un podcast despre gusturi”, moderat de Cosmin Dragomir, acesta a vorbit despre experiențele din străinătate, mentorii care i-au influențat cariera și dorul de mâncarea românească.

Burcă povestește că a început să gătească încă din adolescență, iar primul contact cu gastronomia profesionistă l-a avut în Grecia. A urmat o perioadă de trei ani în Islanda, unde a lucrat într-un restaurant farm-to-table și unde a descoperit cât de puternică este legătura dintre mâncare și amintirile de acasă.

„Eu sunt foarte fericit de evoluția mea și sunt foarte fericit că am avut norocul să lucrez cu niște oameni minunați”, spune chef-ul.

În Islanda, lipsa ingredientelor românești l-a făcut să improvizeze. Cum nu găsea borș, cumpăra murături din magazine turcești și folosea zeama acestora pentru a pregăti ciorbe care să-i amintească de gusturile copilăriei.

„Îmi făceam ciorbă numai ca să am gustul de acasă, că îmi era foarte dor de el”, își amintește Alexandru Burcă.

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După revenirea în România, în 2018, s-a alăturat echipei lui chef Adi Hădean, pe care îl consideră mentorul său. Spune că acea perioadă a fost esențială pentru dezvoltarea sa profesională și că atunci a înțeles cât de multe mai avea de învățat despre fine dining.

Puteți urmări interviul complet pe YouTube G4Food sau AICI.