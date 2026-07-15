În satul Alma Vii, la aproximativ 60 de kilometri de Sibiu, un punct gastronomic local atrage tot mai mulți turiști printr-o combinație simplă, dar rar întâlnită: mâncare pregătită din ingrediente locale, o priveliște spectaculoasă și atmosfera unui sat transilvănean în care timpul pare să curgă mai încet. Potrivit publicației Turnul Sfatului, Belalma Rural oferă una dintre cele mai frumoase experiențe culinare din județul Sibiu.

Punctul gastronomic a fost deschis la scurt timp după restaurarea bisericii fortificate din Alma Vii, monument inclus în patrimoniul UNESCO. Redeschiderea obiectivului turistic a adus un număr tot mai mare de vizitatori și a creat oportunități pentru micile afaceri locale.

Meniul nu se alege, ci se descoperă

La Belalma Rural nu există un meniu din care clienții să își aleagă preparatele. Gazdele pregătesc un singur meniu al zilei, realizat din produse locale și după rețete tradiționale, întrebând în prealabil doar dacă există alergii sau intoleranțe alimentare.

În ziua vizitei jurnaliștilor, masa a inclus limonadă proaspătă, pâine de casă, ciorbă de cartofi cu tarhon, servită cu smântână și ardei iute, gulaș de porc cu salată de varză și mărar, plăcintă cu rubarbă, cafea și o clătită cu dulceață de prune. Preparatele sunt aduse fierbinți, iar oaspeții se pot servi până se satură.

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Mai mult decât o masă

Experiența nu se rezumă la preparatele din farfurie. Mesele sunt așezate în aer liber, la umbra pomilor, cu vedere spre dealurile verzi ale satului. Din când în când se aud doar cocoșii, fazanii sau zumzetul insectelor, iar parfumul florilor de măr și al ierbii proaspăt cosite completează atmosfera.

Locul este potrivit și pentru familiile cu copii, care au suficient spațiu pentru joacă, departe de traficul și agitația orașului.

Un detaliu remarcat de jurnaliști este lipsa semnalului la telefonul mobil în zonă. În afară de fotografii, dispozitivele devin aproape inutile, ceea ce îi încurajează pe oaspeți să petreacă timpul discutând între ei și bucurându-se de peisaj.

Rezervarea este obligatorie

Belalma Rural funcționează pe bază de rezervare, iar interesul pentru acest loc este ridicat. În weekenduri, în parcarea de la poalele bisericii fortificate pot fi văzute mașini din mai multe județe ale țării. Prețul unui meniu complet este de 120 de lei pentru adulți și 60 de lei pentru copii. În această sumă sunt incluse nu doar masa, ci și posibilitatea de a vizita gratuit biserica fortificată și de a petrece câteva ore într-un cadru natural deosebit.

Belalma Rural este un exemplu al modului în care gastronomia locală poate deveni un punct de atracție turistică atunci când este pusă în valoare alături de patrimoniu, natură și ospitalitate. În locul unui restaurant clasic, vizitatorii descoperă o experiență autentică, în care preparatele tradiționale sunt completate de liniștea și farmecul satului transilvănean.