Dispare „agricultură mică” în Bihor / Peste o mie de persoane nu au mai cerut subvenţii APIA anul acesta 

10 iun. 2026, Agribusiness
Dispare „agricultură mică” în Bihor / Peste o mie de persoane nu au mai cerut subvenţii APIA anul acesta 
Foto Dreamstime
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Satul bihorean se schimbă la faţă. Tot mai mulţi proprietari de terenuri agricole au renunţat să le lucreze şi le-au arendat sau vândut marilor fermieri, scrie Bihoreanul.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Bihor a încheiat vinerea trecută campania de preluare a cererilor de subvenţie la hectar aferentă anului 2026, demarată în luna martie.

Potrivit evidenţelor APIA Bihor, anul acesta au fost depuse 30.640 de solicitări, cu 1.026 de cereri mai puţine faţă de cele 31.666 de dosare din 2025.

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