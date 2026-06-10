Satul bihorean se schimbă la faţă. Tot mai mulţi proprietari de terenuri agricole au renunţat să le lucreze şi le-au arendat sau vândut marilor fermieri, scrie Bihoreanul.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Bihor a încheiat vinerea trecută campania de preluare a cererilor de subvenţie la hectar aferentă anului 2026, demarată în luna martie.

Potrivit evidenţelor APIA Bihor, anul acesta au fost depuse 30.640 de solicitări, cu 1.026 de cereri mai puţine faţă de cele 31.666 de dosare din 2025.

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