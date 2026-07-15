Cum-arătau-cumpărăturile-în -anii-60

O serie de fotografii și reclame din anii 1960 readuc în atenție o perioadă în care cumpărăturile la supermarket arătau foarte diferit față de cele de astăzi. Imaginile surprind nu doar prețuri care par incredibil de mici la prima vedere, ci și obiceiuri de consum dispărute între timp, de la sacii uriași de cartofi până la celebrele timbre de fidelitate oferite la casă, notează Fox News.

La prima vedere, diferențele sunt uriașe. Reclamele din acea perioadă arătau, de exemplu, mușchi de vită vândut cu mai puțin de un dolar kilogramul (echivalentul unui pound în SUA) și cinci livre de zahăr la numai 49 de cenți. Totuși, specialiștii atrag atenția că aceste comparații trebuie făcute ținând cont de inflație și de nivelul salariilor din acea perioadă.

Unele alimente erau, de fapt, mai scumpe decât astăzi

Analizele realizate de publicația Tasting Table arată că, după ajustarea cu inflația, nu toate produsele alimentare erau mai ieftine în anii ’60. De exemplu, o duzină de ouă care costa 55 de cenți în 1966 ar echivala astăzi cu aproximativ 5,60 dolari. În prezent, în multe magazine din Statele Unite, aceeași cantitate poate fi cumpărată cu aproximativ 1,59 dolari. La fel, untul, laptele și înghețata sunt, în unele cazuri, mai accesibile acum decât ar fi fost atunci, raportat la puterea de cumpărare.

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În schimb, alte produse au devenit considerabil mai scumpe. Mușchiul de vită, friptura pentru cuptor, carnea de miel sau grepfrutul costă în prezent semnificativ mai mult decât echivalentul lor ajustat cu inflația.

Familiile cumpărau în cantități mari

Fotografiile și reclamele din acea perioadă arată un alt stil de cumpărături. Familiile plecau acasă cu saci de aproape 11 kilograme de cartofi, șunci conservate de dimensiuni mari și pungi de un kilogram de chipsuri.

Dacă în America nu mai există acest obicei, în România încă pot fi văzuți clienții supermarketurilor cu coșurile pline cu vârf, făcând cumpărături cum era moda anilor 60 în America.

În magazine la acea vreme era foarte popular și „oleo”, un înlocuitor al untului pe bază de margarină, consumat pe scară largă în Statele Unite în acea perioadă.

Timbrele de fidelitate, recompensa pentru cumpărături

Un detaliu care stârnește nostalgie în rândul americanilor este programul de fidelitate S&H Green Stamps. La fiecare cumpărătură, clienții primeau timbre pe care le lipeau în caiete speciale. După completarea acestora, timbrele puteau fi schimbate pentru produse de uz casnic, precum prăjitoare de pâine, vase sau alte electrocasnice.

În România, astfel de practici au mai fost în anii trecuți în benzinării, iar timbrele lipite pe un cartonaș special aduceau reduceri majore la achiziția de electrocasnice sau genți.

Mulți dintre americanii care au comentat imaginile vechi pe rețelele sociale își amintesc că mergeau împreună cu părinții să își ridice premiile obținute din aceste timbre.

Prețurile mici nu spun întreaga poveste

Deși imaginile cu produse de câțiva zeci de cenți par impresionante, mulți utilizatori au atras atenția că salariile din acea perioadă erau incomparabil mai mici. Potrivit comentariilor citate în articol, un muncitor obișnuit câștiga în anii ’60 aproximativ 2–3 dolari pe oră. Din acest motiv, raportul dintre venituri și cheltuielile pentru alimente era, în multe situații, asemănător celui din prezent.

Fotografiile rămân însă o mărturie a modului în care s-au schimbat supermarketurile și obiceiurile de consum în ultimele șase decenii. Dacă prețurile afișate pe etichete atrag imediat atenția, imaginile surprind și o lume în care cumpărăturile se făceau în cantități mai mari, programele de fidelizare erau lipite manual în carnețele, iar mersul la magazin reprezenta o experiență diferită de cea pe care o cunosc consumatorii de astăzi.