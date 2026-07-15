Iubitorii de cafea care vor să descopere produse apreciate la nivel internațional au acum un nou punct de reper. Peste 250 de bucătari și somelieri din întreaga lume au evaluat, în orb, zeci de sortimente de cafea în cadrul competiției Superior Taste Awards 2026, organizată de International Taste Institute (ITI), una dintre cele mai prestigioase certificări internaționale din industria alimentară și a băuturilor, conform Fox News.

În urma degustărilor, 19 cafele au obținut cea mai înaltă distincție – trei stele Superior Taste Award – fiind considerate produse cu o calitate gustativă excepțională.

Jurizarea se desfășoară în condiții stricte. Experții degustă produsele în orb și în liniște deplină, fără să cunoască marca sau producătorul. Singura informație disponibilă este categoria din care face parte produsul. Fiecare cafea este analizată după cinci criterii: prima impresie, aspect, aromă, gust și senzația finală lăsată după degustare. Sistemul este conceput pentru a elimina orice influență legată de reputația unui brand și pentru a evalua exclusiv calitatea produsului.

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Lavazza, printre marile câștigătoare

Printre brandurile care au impresionat juriul se numără Lavazza, care a obținut două distincții de trei stele. Unul dintre produsele premiate este Lavazza Espresso Maestro Classico, un amestec 100% Arabica din Columbia, recomandat în special pentru prepararea espresso-ului.

De asemenea, juriul a acordat trei stele și sortimentului Lavazza Tales of Italy Canal Grande, un amestec de boabe Arabica și Robusta, descris prin note de ciocolată și o intensitate de 8 din 10.

Lista cafelelor recompensate cu trei stele include produse provenite din mai multe regiuni și stiluri de prăjire. Printre acestea se numără Café San Alberto din Columbia, apreciată pentru profilul său aromatic, Costa Coffee Signature Blend Medium Roast, dar și produse din Malaysia, Italia și alte țări cu tradiție în industria cafelei. Competiția a inclus atât cafea boabe și măcinată, cât și cafea instant, capsule și variante decofeinizate.

O certificare recunoscută în industria alimentară

International Taste Institute organizează anual aceste evaluări pentru o gamă largă de produse alimentare și băuturi. Certificarea Superior Taste Award este utilizată de producători din întreaga lume pentru a demonstra calitatea gustativă a produselor lor.

Spre deosebire de competițiile dedicate exclusiv cafelei de specialitate, Superior Taste Awards pune accent pe experiența senzorială oferită consumatorului, indiferent de categoria în care se încadrează produsul.

Specialiștii spun că evaluările realizate de bucătari și somelieri cu experiență oferă consumatorilor un reper util atunci când aleg o cafea nouă, într-o piață în care oferta este tot mai diversificată și diferențele dintre produse sunt din ce în ce mai greu de identificat doar după etichetă.