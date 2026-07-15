Un incident petrecut pe litoralul italian a stârnit o dezbatere amplă despre accesul public la plaje și despre modul în care sunt administrate concesiunile private. O turistă aflată în stațiunea Bacoli, în apropiere de Napoli, susține că a fost insultată după ce a cerut să folosească toaleta unui stabiliment balnear, deși consumase anterior o băutură la barul acestuia, notează Mediafax.

Potrivit presei italiene, femeia se afla pe o plajă liberă și a intrat într-un stabiliment din apropiere pentru a cumpăra o băutură. După ce a cerut acces la toaletă, administratorul ar fi refuzat-o și ar fi numit-o „cerșetoare”. Acesta ar fi făcut și remarci ironice la adresa administrației locale, afirmând că primarul susține extinderea plajelor libere pentru persoane ca ea.

Turista i-a povestit întâmplarea primarului orașului Bacoli, Josi Della Ragione, prin intermediul rețelelor sociale.

Primarul anunță o „revoluție” pe litoral

Edilul a condamnat public comportamentul administratorului și a declarat că incidentul reflectă un mod abuziv de administrare a unor plaje concesionate.

În urma acestui caz, Della Ragione a anunțat că administrația locală va transforma aproximativ 80% din litoralul orașului în plaje libere sau plaje libere amenajate. Totodată, viitoarele concesiuni pentru chioșcuri și stabilimente vor fi acordate exclusiv prin licitații publice.

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Acuzații privind modul în care sunt administrate plajele

Primarul a lansat și o serie de acuzații la adresa unor concesionari, susținând că, în trecut, au existat cazuri de angajați plătiți sub salariul minim sau fără forme legale de muncă. De asemenea, el a afirmat că unele stabilimente le-ar fi interzis părinților să aducă mâncare pentru copii și că, de-a lungul anilor, tarifele pentru șezlonguri și umbrele au crescut constant.

Edilul a vorbit și despre existența unor parcări ilegale pe litoral, care ar fi funcționat fără ca taxele să ajungă la stat.

Dezbaterea privind accesul la plajele din Italia continuă

Cazul din Bacoli se înscrie într-o controversă mai amplă privind accesul public la litoralul italian. În ultimele luni au existat mai multe dispute legate de regulile impuse de stabilimentele private, inclusiv în regiunea Puglia, unde au fost criticate restricțiile privind consumul alimentelor aduse de acasă.

În funcție de regiune, concesiunile private ocupă între 20% și 70% din litoralul Italiei, iar creșterea costurilor pentru închirierea șezlongurilor și umbrelelor a alimentat apelurile pentru extinderea zonelor de plajă cu acces liber.