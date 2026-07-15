Cel mai luxos soi de mango din Taiwan ajunge în premieră în Europa. Va putea fi cumpărat de curioșii din Franța și Marea Britanie

15 iul. 2026, Articole / Reportaje
Cel mai luxos soi de mango din Taiwan ajunge în premieră în Europa. Va putea fi cumpărat de curioșii din Franța și Marea Britanie
Sursa foto: Pixabay
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Cuprins
  1. De ce este mango-ul taiwanez atât de special?
  2. Istoria din spatele gustului perfect
  3. Standarde stricte pentru piața din Europa
  4. Miza politică din spatele fructelor

Până acum, pasionații de gastronomie fină trebuiau să călătorească direct în Taiwan pentru a gusta celebrul mango local. Începând de anul acesta, situația se schimbă: fructele premium de pe insulă vor fi exportate pentru prima dată pe continentul european, primele destinații fiind Franța și Marea Britanie, scrie Mediafax.

De ce este mango-ul taiwanez atât de special?

Deși piața europeană este obișnuită cu importurile din India sau Pakistan, exportatorii taiwanezi sunt convinși că produsele lor se vor impune rapid datorită aromei inegalabile și a calității superioare.

Deși costurile de transport și prețul de la raft vor fi foarte ridicate, David Chen, CEO-ul unei mari companii de export de fructe, subliniază că: „Mango-ul din Taiwan poate câștiga cu ușurință prin aromă. Acest lucru va face clienții să treacă cu vederea prețul piperat.”

Istoria din spatele gustului perfect

Chiar dacă Taiwanul este astăzi faimos la nivel mondial pentru industria microcipurilor și a tehnologiei avansate, agricultura a fost cea care i-a adus prima dată recunoașterea internațională. Încă din perioada colonială japoneză (1895-1945), insula era un exportator cheie de ananas și banane.

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Revoluția în cultivarea mango-ului a avut loc însă în anii 1960, odată cu introducerea soiului Irwin, originar din SUA. Acesta s-a adaptat spectaculos la clima insulei, devenind mult mai dulce și mai parfumat.

Pe lângă acesta, vedeta absolută a culturilor de lux este hibridul Summer Snow (Zăpadă de Vară). Cultivatorul You Tsang-fu, care produce acest soi de peste 15 ani, descrie calitatea fructului într-un mod inedit: „Cel mai bun mango din Taiwan este cel numit Snow. Mango-ul Summer Snow este pur și simplu Louis Vuitton-ul din lumea mango.”

Standarde stricte pentru piața din Europa

Producția totală de mango a Taiwanului a depășit 100.000 de tone anul trecut, însă doar o mică parte este trimisă la export, clienții tradiționali fiind Hong Kong, Japonia și Coreea de Sud.

Trimiterea primelor loturi de probă în Europa reprezintă un test extrem de riguros pentru fermieri, având în vedere regulile foarte stricte ale Uniunii Europene privind limitele de pesticide și calitatea solului. Agricultorii taiwanezi au trebuit să își adapteze tehnicile de cultivare pentru a respecta aceste standarde exigente, însă sunt extrem de încrezători că europenii vor fi cuceriți instantaneu de gustul fructelor.

Miza politică din spatele fructelor

Extinderea exporturilor spre Europa este susținută puternic și de guvernul de la Taipei, în contextul tensiunilor comerciale și politice cu China. Președintele Lai Ching-te a acuzat Beijingul că folosește importurile de fructe ca pe o „armă politică”, după ce China a blocat subit achizițiile de mango, ananas și alte fructe din Taiwan, invocând motive de carantină fitosanitară.

Găsirea unor noi piețe de desfacere premium, precum cea europeană, oferă stabilitate agricultorilor taiwanezi și aduce pe mesele europenilor cele mai rafinate fructe exotice din lume.

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