Anotimpul cald ne scoate puțin din ritmul de zi cu zi. Temperaturile ridicate nu ne mai îmbie să stăm să gătim, în piețe și supermarketuri găsim alimente naturale, fructe și legume din abundență. Ne vine ușor ideea de a face schimbări dramatice în ceea ce privește alimentația.

După fiecare perioadă în care mâncăm mai mult decât de obicei, fie că este vorba despre sărbători, concedii sau pur și simplu câteva weekenduri în care am exagerat cu mesele în oraș, apare aceeași întrebare: „Cum să fac să dau o pauză organismului de la tot excesul făcut?”. Internetul este plin de cure cu sucuri verzi, ceaiuri detox, pulberi, suplimente și diete care promit că „elimină toxinele”, „curăță organismul”, „regenerează ficatul” sau „resetează metabolismul”. Problema este că majoritatea acestor promisiuni nu au suport științific.

Detoxifierea a devenit o industrie de miliarde de euro, bazată pe un lucru foarte simplu: frica oamenilor că organismul lor este „plin de toxine”. În realitate, corpul uman dispune de propriul sistem de detoxifiere, extrem de eficient, care funcționează permanent, indiferent dacă bem sau nu un suc verde dimineața sau un pahar de apă caldă cu lămâie. Ficatul, rinichii, plămânii, pielea și intestinul lucrează în fiecare secundă pentru a neutraliza și elimina substanțele de care organismul nu mai are nevoie. Dacă aceste organe nu și-ar face treaba, niciun ceai și nicio cură de detox nu ar putea compensa acest lucru.

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Cele mai răspândite mituri despre detoxifiere și ce spune știința

1. Organismul acumulează toxine care trebuie eliminate periodic

Prima mare minciună este că organismul acumulează toxine care trebuie eliminate periodic. Este probabil cea mai răspândită idee din marketingul suplimentelor alimentare. De cele mai multe ori, nimeni nu explică despre ce toxine este vorba, dar ne lasă să credem că intestinele noastre sunt, de fapt, o ladă de gunoi. Nu sunt numite, nu sunt măsurate și nu există analize care să demonstreze că s-au acumulat în organismul unei persoane sănătoase. În medicină, termenul de „toxină” are un înțeles foarte precis și se referă la substanțe bine definite. Dacă există o intoxicație reală, aceasta reprezintă o urgență medicală și nu se tratează cu smoothie-uri sau ceaiuri.

2. Sucurile detox curăță ficatul

A doua minciună este că sucurile detox curăță ficatul. Ficatul nu are nevoie să fie curățat. El este organul care face curățenie în organism. Atunci când bem doar sucuri din fructe și legume câteva zile, nu îi oferim ficatului o pauză și nici nu îl ajutăm să elimine mai multe toxine. În schimb, putem reduce aportul de proteine, fibre și grăsimi sănătoase, iar uneori consumăm chiar foarte mult zahăr provenit din fructe. Pentru un ficat sănătos, cea mai bună strategie nu este o cură de detox, ci limitarea alcoolului, menținerea unei greutăți normale și o alimentație echilibrată în fiecare zi.

3. După excese alimentare este obligatoriu un detox

A treia minciună este că trebuie să facem detox după excese alimentare. După un concediu sau după mesele de sărbători, organismul nu are nevoie de înfometare, ci de revenirea la rutina obișnuită. Mulți oameni trec de la câteva zile de excese la câteva zile în care consumă doar sucuri sau salate. Această alternanță între supraalimentare și restricții severe nu face decât să creeze un cerc vicios. Organismul răspunde mult mai bine la consecvență decât la extreme. Chiar dacă pe perioada concediului suntem poate mai constipați, datorită schimbării de decor și de alimentație, odată ajunși în mediul de acasă, lucrurile se reglează de la sine de multe ori.

4. Transpirația elimină toxinele

A patra minciună este că transpirația elimină toxinele. Este adevărat că transpirația este un mecanism important pentru reglarea temperaturii corporale, însă rolul ei în eliminarea toxinelor este foarte redus. Majoritatea substanțelor pe care organismul trebuie să le elimine sunt procesate de ficat și excretate prin rinichi, odată cu urina, sau prin bilă și materiile fecale. Faptul că transpiri abundent la sală sau la saună nu înseamnă că elimini mai multe toxine. Înseamnă doar că pierzi apă și electroliți. Așadar, nu vă mai îmbrăcați atât de gros în anotimpul cald, când mergeți la alergare sau în sălile de sport. Riscati să vă deshidratați și mai tare și să vă supraîncălziți. În plus, o să stați într-o stare continuă de disconfort.

5. Ceaiurile detox accelerează slăbirea

A cincea minciună este că ceaiurile detox accelerează slăbirea. În realitate, cele mai multe dintre aceste produse conțin plante cu efect diuretic sau laxativ. Cântarul poate arăta un kilogram sau două în minus, însă ceea ce s-a pierdut este în principal apă și conținut intestinal, nu grăsime. După rehidratare și reluarea alimentației normale, greutatea revine aproape întotdeauna la nivelul inițial. Așadar, banii și iluziile voastre vor fi aruncați pe fereastră.

6. Detoxifierea accelerează metabolismul

A șasea minciună este că detoxifierea accelerează metabolismul. Nu există dovezi că un suc verde, o pulbere sau un supliment detox cresc rata metabolică într-un mod semnificativ. Dimpotrivă, dietele foarte restrictive pot determina pierderea masei musculare, iar acest lucru încetinește metabolismul pe termen lung. Dacă vrem un metabolism sănătos, soluția este exact opusul unei cure drastice: alimentație echilibrată, aport suficient de proteine și activitate fizică regulată.

7. Detoxul trebuie făcut primăvara sau la schimbarea anotimpurilor

A șaptea minciună este că detoxul trebuie făcut primăvara sau la schimbarea anotimpurilor. Această idee provine mai degrabă din marketing decât din medicină. Organismul nu își schimbă mecanismele de detoxifiere în funcție de calendar. Ficatul și rinichii lucrează în ianuarie la fel cum lucrează în aprilie sau în septembrie. Nu există niciun motiv biologic pentru care corpul ar avea nevoie de o „curățenie generală” doar pentru că începe un nou sezon, mai ales dacă voi vă păstrați același fel echilibrat de a mânca.

8. Apa cu lămâie sau sare detoxifică organismul

A opta minciună este că apa cu lămâie sau sare detoxifică organismul. Apa este importantă pentru hidratare, iar lămâia aduce un plus de vitamina C și poate face apa mai plăcută la gust. Însă nu există dovezi că această combinație elimină toxinele sau stimulează ficatul să funcționeze mai bine. Dacă îți place să bei apă cu lămâie, este un obicei bun, dar nu pentru că detoxifică organismul sau pentru că „topește grăsimile”.

9. Suplimentele detox compensează un stil de viață nesănătos

A noua minciună este că suplimentele detox pot compensa un stil de viață nesănătos. Niciun produs nu poate anula efectele unei alimentații dezechilibrate, ale consumului excesiv de alcool, ale sedentarismului sau ale lipsei de somn. Din păcate, mulți oameni caută o soluție rapidă în loc să schimbe obiceiurile care au dus la apariția problemelor. Detoxifierea nu poate înlocui un stil de viață sănătos. Nu încercați să vă luați sănătatea din borcane frumos meșteșugite!

10. Detoxifierea este lipsită de riscuri pentru că este „naturală”

A zecea și poate cea mai periculoasă minciună este că detoxifierea este lipsită de riscuri pentru că este „naturală”. Numeroase ceaiuri și suplimente conțin plante cu efecte farmacologice reale, care pot interacționa cu medicamentele, pot produce diaree, deshidratare sau dezechilibre electrolitice. Faptul că un produs este vândut ca fiind natural nu înseamnă automat că este sigur pentru oricine și în orice cantitate.

Ce putem face, de fapt, pentru sănătatea organismului

Dacă toate aceste cure nu detoxifică organismul, ce putem face totuși pentru a sprijini organele care se ocupă de acest proces? Răspunsul este, poate, mai puțin spectaculos decât promisiunile din reclame, dar este susținut de dovezi solide. O alimentație bogată în legume, fructe, cereale integrale și proteine de calitate oferă ficatului și rinichilor nutrienții de care au nevoie pentru a funcționa normal. Consumul suficient de apă ajută rinichii să elimine produșii de metabolism, iar limitarea alcoolului reduce una dintre cele mai importante agresiuni asupra ficatului. La fel de importante sunt menținerea unei greutăți normale, activitatea fizică regulată și somnul suficient, toate având efecte demonstrate asupra sănătății metabolice.

În concluzie, organismul nostru este dotat cu un sistem de detoxifiere extraordinar de eficient, perfecționat de milioane de ani de evoluție. Nu are nevoie de ceaiuri miraculoase, de sucuri verzi consumate câteva zile sau de suplimente costisitoare pentru a elimina toxinele. Ceea ce are nevoie este de un stil de viață care să nu îl suprasolicite permanent. Din păcate, ideea detoxifierii rapide este mult mai atractivă decât recomandările clasice privind alimentația și mișcarea, motiv pentru care continuă să fie exploatată intens de industria suplimentelor. Adevărata detoxifiere nu durează trei zile și nu se cumpără din supermarket. Ea are loc în fiecare secundă, prin munca discretă și continuă a ficatului, rinichilor și a celorlalte organe care își fac treaba fără să ceară niciun ajutor din partea unui suc „detox”.