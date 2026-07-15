Un anunț afișat la intrarea unui restaurant din California a stârnit o dezbatere aprinsă despre comportamentul copiilor în restaurante și responsabilitatea părinților. Mesajul este simplu: restaurantul este prietenos cu familiile, dar nu este un loc de joacă. Copiii trebuie să rămână așezați la masă, iar părinții vor plăti dacă aceștia provoacă pagube.

Cazul a readus în atenție o întrebare pe care mulți părinți și-o pun: este normal să îi lăsăm pe cei mici să alerge și să facă gălăgie într-un restaurant sau trebuie să îi învățăm, încă de mici, regulile de comportament la masă?

Exemplul din California

Restaurantul Chez Xue, din Foster City, California, a devenit viral după ce fotografia regulamentului său a fost distribuită pe rețelele sociale și a strâns peste un milion de vizualizări. Mesajul afișat le cere părinților să își supravegheze copiii și avertizează că aceștia vor răspunde financiar pentru orice bun deteriorat. Regulamentul precizează că alergatul printre mese, țipetele, lovirea tacâmurilor de masă sau deranjarea celorlalți clienți nu sunt tolerate. Familiile care nu respectă regulile pot fi rugate să părăsească localul.

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Proprietarul restaurantului spune că nu a urmărit să provoace controverse, ci doar să mențină un mediu sigur și plăcut atât pentru clienți, cât și pentru angajați.

De ce a luat această decizie

Potrivit proprietarului, în ultimul an situația s-a înrăutățit. El povestește că unii copii alergau printre ospătari în timp ce aceștia transportau boluri cu supă fierbinte, vase încinse sau cuțite. În alte cazuri, copiii au zgâriat mesele din lemn, au spart un terminal de plată cu cardul sau s-au cățărat pe mobilierul terasei. Proprietarul susține că, în multe dintre aceste situații, părinții au privit fără să intervină.

Un exemplu concret este cel al unui terminal POS scăpat pe jos de un copil, după ce îi fusese înmânat chiar de părinte. Înlocuirea aparatului a costat peste 327 de dolari, sumă achitată ulterior de familie. Într-un alt caz, părinții au fost nevoiți să plătească pentru o masă din lemn sculptată de copil și pentru o ceașcă spartă.

Specialiștii în etichetă intervievați de Fox News consideră că regulamentul restaurantului reflectă, în mare parte, reguli elementare de bun-simț. Ei spun că un restaurant este un spațiu comun, în care fiecare client are dreptul să se bucure de masă fără să fie deranjat de țipete sau de copii care aleargă printre mese. În același timp, există și un aspect legat de siguranță: un copil care se lovește de un ospătar ce transportă mâncare fierbinte poate suferi accidente grave.

Experții subliniază că scopul nu este ca cei mici să stea nemișcați ore întregi, ci să învețe treptat regulile de comportament în spațiile publice: să vorbească pe un ton potrivit, să rămână la masă și să îi respecte pe ceilalți.

Educație, nu pedepse

Psihologii și specialiștii în educație recomandă ca regulile să fie explicate copiilor înainte de a intra în restaurant. Cei mici înțeleg mai ușor ce se așteaptă de la ei dacă părinții stabilesc din timp limite clare și le explică de ce acestea sunt importante. De asemenea, este util ca părinții să aleagă restaurante potrivite vârstei copilului, să aibă la îndemână o carte, creioane sau alte activități liniștite și să fie pregătiți să iasă câteva minute afară dacă cel mic devine foarte agitat.

Dezbaterea pornită în California nu este, de fapt, despre interzicerea copiilor în restaurante, ci despre echilibrul dintre nevoile familiilor și dreptul celorlalți clienți la o atmosferă liniștită. Majoritatea reacțiilor la regulamentul restaurantului au fost favorabile, mulți considerând că părinții trebuie să își asume responsabilitatea pentru comportamentul copiilor în spațiile publice.

În cele din urmă, regulile de etichetă nu cer ca un copil să fie perfect sau să nu scoată niciun sunet. Ele pornesc de la un principiu simplu: respectul față de ceilalți. Iar restaurantul, indiferent cât de prietenos este cu familiile, rămâne un loc în care toți clienții ar trebui să se poată bucura de masă în condiții de confort și siguranță.