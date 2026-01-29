Această rețetă transformă desertul prăjit într-o brioșă delicioasă și mult mai dietetică. O brioșă-papanaș ce poate fi servită la micul dejun cu o linguriță de gem sau dulceață și iaurt grecesc sau smântână.

Ingredientele pentru papanașii-brioșă la cuptor

250 g brânză de vaci (e important să fie bine scursă);

1 ou;

2–3 linguri de făină sau griș (grișul le dă o textură mai granulată, e de preferat);

1 lingură de miere sau zahăr (opțional, se poate și fără);

Esență de vanilie și un praf de sare;

Coajă rasă de lămâie sau portocală.

Preparare

Într-un bol, zdrobește brânza de vaci cu o furculiță (după ce ai lăsat-o să se scurgă bine). Adaugă oul, vanilia, sarea și coaja de lămâie/portocală. Amestecă bine până la omogenizare. Adaugă făina sau grișul câte o lingură, amestecând. Compoziția trebuie să rămână moale, dar să aibă suficientă structură cât să nu curgă ca un aluat de clătite. În loc să modelezi bile cu mâna, folosește forme pentru brioșe. Umple-le până la aproximativ ¾ din înălțime, deoarece vor crește puțin. Introdu tava în cuptorul preîncălzit la 180°C, pentru 25–30 de minute. Sunt gata când devin aurii și fermi la atingere.

Servire

După ce s-au răcit se scot din forme și se servesc cu gem sau dulceață și iaurt grecesc sau smântână.

Poftă bună!