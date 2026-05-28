Inflamația cronică este asociată cu un risc mai mare de boli cardiovasculare, diabet sau anumite tipuri de cancer. Specialiștii spun însă că unele obiceiuri simple, repetate zilnic, pot contribui la ținerea sub control a proceselor inflamatorii din organism. Iar dimineața este un moment bun pentru a începe, scrie publicația Eating Well.

Inflamația nu este întotdeauna un lucru rău. În forma ei acută, reprezintă răspunsul normal al organismului la infecții sau leziuni. Problema apare atunci când inflamația persistă pe termen lung, afectând capacitatea corpului de a se reface și favorizând apariția unor afecțiuni cronice.

Iată șase obiceiuri recomandate dimineața pentru a reduce inflamația:

1. Bea apă imediat după trezire

În timpul somnului, organismul pierde lichide, iar deshidratarea poate favoriza inflamația. Un simplu pahar cu apă băut dimineața ajută la rehidratare și susține funcționarea normală a organismului. Studiile au asociat hidratarea corectă cu o stare generală mai bună și cu un risc redus de boli cronice.

2. Mișcare ușoară înainte de activitățile zilnice

Întinderile, yoga ușoară sau o plimbare scurtă pot ajuta corpul să intre treptat în ritmul zilei. Activitatea fizică regulată este asociată cu niveluri mai scăzute de inflamație, iar exercițiile blânde de dimineață pot reduce markerii inflamatori din organism.

3. Ieși câteva minute la lumină naturală

Expunerea la lumina dimineții ajută la reglarea ritmului circadian, mecanismul care influențează somnul, imunitatea și procesele inflamatorii. În plus, lumina solară stimulează producția de vitamina D, cunoscută pentru efectele sale antiinflamatoare.

4. Include fructe de pădure la micul dejun

Afinele, zmeura, murele sau căpșunile conțin antioxidanți și compuși fenolici care contribuie la reducerea inflamației. Specialiștii recomandă consumul lor în combinație cu iaurt grecesc sau în smoothie-uri. Variantele congelate păstrează proprietăți similare cu cele proaspete.

5. Acordă-ți câteva minute de liniște

Stresul cronic favorizează inflamația prin creșterea nivelului de cortizol. Exercițiile de respirație, meditația sau chiar câteva minute fără telefon și ecrane pot contribui la reducerea stresului încă de la începutul zilei.

6. Bea cafea sau ceai

Cafeaua și ceaiul conțin antioxidanți și polifenoli care ajută la combaterea stresului oxidativ și a inflamației. Ceaiul verde și cel negru sunt asociate cu efecte antiinflamatoare, iar cafeaua rămâne una dintre principalele surse de antioxidanți din alimentație pentru multe persoane.

Pe lângă rutina de dimineață, specialiștii recomandă și alte măsuri pentru limitarea inflamației: somn suficient, activitate fizică regulată și reducerea consumului de zahăr adăugat.