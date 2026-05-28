28 mai 2026, Nutriție
6 obiceiuri de dimineață care pot ajuta la reducerea inflamației pe parcursul zilei / Bea apă imediat după trezire - primul dintre ele
Foto Dreamsime
Inflamația cronică este asociată cu un risc mai mare de boli cardiovasculare, diabet sau anumite tipuri de cancer. Specialiștii spun însă că unele obiceiuri simple, repetate zilnic, pot contribui la ținerea sub control a proceselor inflamatorii din organism. Iar dimineața este un moment bun pentru a începe, scrie publicația Eating Well.

Inflamația nu este întotdeauna un lucru rău. În forma ei acută, reprezintă răspunsul normal al organismului la infecții sau leziuni. Problema apare atunci când inflamația persistă pe termen lung, afectând capacitatea corpului de a se reface și favorizând apariția unor afecțiuni cronice.

Iată șase obiceiuri recomandate dimineața pentru a reduce inflamația:

1. Bea apă imediat după trezire

În timpul somnului, organismul pierde lichide, iar deshidratarea poate favoriza inflamația. Un simplu pahar cu apă băut dimineața ajută la rehidratare și susține funcționarea normală a organismului. Studiile au asociat hidratarea corectă cu o stare generală mai bună și cu un risc redus de boli cronice.

2. Mișcare ușoară înainte de activitățile zilnice

Întinderile, yoga ușoară sau o plimbare scurtă pot ajuta corpul să intre treptat în ritmul zilei. Activitatea fizică regulată este asociată cu niveluri mai scăzute de inflamație, iar exercițiile blânde de dimineață pot reduce markerii inflamatori din organism.

3. Ieși câteva minute la lumină naturală

Expunerea la lumina dimineții ajută la reglarea ritmului circadian, mecanismul care influențează somnul, imunitatea și procesele inflamatorii. În plus, lumina solară stimulează producția de vitamina D, cunoscută pentru efectele sale antiinflamatoare.

4. Include fructe de pădure la micul dejun

Afinele, zmeura, murele sau căpșunile conțin antioxidanți și compuși fenolici care contribuie la reducerea inflamației. Specialiștii recomandă consumul lor în combinație cu iaurt grecesc sau în smoothie-uri. Variantele congelate păstrează proprietăți similare cu cele proaspete.

5. Acordă-ți câteva minute de liniște

Stresul cronic favorizează inflamația prin creșterea nivelului de cortizol. Exercițiile de respirație, meditația sau chiar câteva minute fără telefon și ecrane pot contribui la reducerea stresului încă de la începutul zilei.

6. Bea cafea sau ceai

Cafeaua și ceaiul conțin antioxidanți și polifenoli care ajută la combaterea stresului oxidativ și a inflamației. Ceaiul verde și cel negru sunt asociate cu efecte antiinflamatoare, iar cafeaua rămâne una dintre principalele surse de antioxidanți din alimentație pentru multe persoane.

Pe lângă rutina de dimineață, specialiștii recomandă și alte măsuri pentru limitarea inflamației: somn suficient, activitate fizică regulată și reducerea consumului de zahăr adăugat.

Obiceiul italienilor de a se așeza la masă ar putea influența refluxul gastric / Ce spun cercetătorii despre mâncatul pe fugă și digestie
Alimentele care ar putea accelera apariția ridurilor și îmbătrânirea pielii / Ce spun medicii despre efectele asupra colagenului
Cum ar trebui să speli corect cireșele pentru a elimina pesticidele din coajă/ De ce doar spălarea rapidă sub jet de apă este o mare greșeală
Cum să mănânci dimineața pentru a bloca poftele și vârfurile de glicemie/ Nutriționistă: Acestea sunt cele mai bune variante de mic dejun
Ce aliment apare frecvent în dieta multor pacienți cu cancer de colon / Cercetările atrag atenția asupra unui risc discutat de ani de zile
Video/ Agricultura în schimbare/ Agricultura pe credit/ Liviu Dobre, CEO Agricover: ”Am acordat fermierilor credite de 1 milion de euro/Sfatul lui catre fermieri:  ”Atenție mare la la investiții, atenție mare la controlul costurilor. Poți avea producții record și totuși, să nu îți poți plăti creditele”
Amenzi de 6.000 de lei pentru vânzarea ilegală de fructe pe străzile din București. Marfa confiscată a ajuns la seniori
Obiceiul simplu de la masă care poate reduce stresul și schimba chimia creierului, potrivit terapeuților
„Miroase îngrozitor”: O femeie a devenit virală după ce a mâncat pui făcut acasă în avion / Reacțiile au explodat pe TikTok
Prețurile alimentelor au crescut în 2025-2026, dar firmele de retail se plâng de reducerea marjelor de profit (ANALIZĂ)
