Papanasi rapizi la tigaie/ Servește-i la micul dejun sau ca desert cu miere, dulceață, smântână, fructe proaspete sau coulis

Papanașii, desertul tradițional românesc, desertul copilăriei se pot face în variate forme și feluri. Fierți, prăjiți, în formă clasică, din cea cu gaură în mijloc, biluțe de aluat etc. Se servesc simpli, pudrați cu zahăr sau cu gem, dulceață, smântână, iaurt, miere ori fructe sau coulis. Iată o rețetă care presupune prăjirea lor într-un minim de ulei.

Ingrediente pentru papanasi rapizi

275 g de brânză de vaci

1 ou

Coajă rasă de la o portocală

1 plic de zahăr vanilat

Sare

Esență sau păstaie de vanilie

20 de gr de zahăr

1 lingură de griș

2 linguri de făină.

Preparare papanasi rapizi la tigaie

Într-un bol, amestecăm toate ingredientele cu o furculiță.

Formăm biluțe de dimensiunea dorită. Presărăm făină peste blatul de lucru. Înfăinăm fiecare papanaș și, cu ajutorul unui pahar, îl aplatizăm ușor, apăsând pe papanaș cu fundul paharului.

Încălzim într-o tigaie puțin ulei (1–2 linguri). Prăjim papanașii pe ambele părți până se rumenesc ușor.

Servim papanașii simpli, pudrați cu zahăr sau cu gem, dulceață, smântână, iaurt, miere ori fructe sau coulis.

Papanașii – desertul tradițional al restaurantelor românești

Dincolo de gustul lor, papanașii poartă și o încărcătură emoțională. Sunt desertul bunicilor, al meselor de familie și al sărbătorilor. Puțini turiști străini pleacă din România fără să fi gustat măcar o dată aceste gogoșele dulci.

Astăzi, papanașii sunt reinterpretati și în restaurante moderne, uneori în variante „fine dining” – cu coulis de fructe exotice, înghețată sau creme sofisticate. Și totuși, oricât de mult s-ar schimba prezentarea, esența rămâne aceeași: o prăjitură simplă, delicioasă și plină de amintiri.