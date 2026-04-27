Pâinea cu maia „fake” din supermarket: cum recunoști varianta autentică, potrivit bucătarilor

27 apr. 2026, Nutriție
foto Unsplash

Pâinea cu maia este, pentru mulți, sinonimă cu gustul autentic și cu ideea de „artizanal”. Problema este că nu tot ce găsești în supermarket sub eticheta „maia” este, de fapt, făcut prin procesul care definește acest tip de pâine, potrivit RealSimple.

La bază, pâinea cu maia înseamnă timp și fermentație naturală. Rețeta clasică este simplă: făină, apă și sare. Diferența o face procesul lent, în care un starter , un amestec de făină și apă,  fermentează și dezvoltă drojdii naturale.

„Majoritatea pâinii este făcută cu drojdie comercială, care produce un gust uniform”, explică John Oechsner, instructor de panificație și patiserie la Auguste Escoffier School of Culinary Arts.

La maia, lucrurile stau diferit. Starterul este lăsat să fermenteze, iar drojdiile naturale consumă zaharurile și amidonul din făină. În acest proces se formează acizi  lactici și acetici, care dau pâinii gustul ușor acrișor și textura specifică.

„Construirea unui starter de maia durează, iar dezvoltarea gustului durează și mai mult”, spune Stephen Chavez, chef-instructor la Institute of Culinary Education.

De ce apare painea cu maia „fake”

Tocmai pentru că procesul este lent și mai greu de controlat, unele produse din supermarket folosesc scurtături. Există pâini etichetate „cu maia” care nu sunt fermentate natural, ci folosesc drojdie comercială și ingrediente adăugate pentru a imita gustul.

Printre acestea se numără acizi precum acidul citric sau ascorbic, dar și lichide aromate, bere, lapte bătut sau chiar zeamă de murături, folosite pentru a recrea aciditatea specifică. În plus, pot apărea conservanți și aditivi care grăbesc procesul de producție.

Cum recunoști pâinea cu maia autentică

Primul lucru pe care trebuie să-l verifici este lista de ingrediente.

„Pâinea cu maia adevărată conține doar făină, apă și sare”, spune John Oechsner. În unele cazuri pot apărea ingrediente suplimentare, cum ar fi semințele sau fructele uscate, dar baza rămâne aceeași.

Uneori, se poate adăuga o cantitate foarte mică de drojdie comercială pentru stabilitate în producție, însă proporția este extrem de redusă. În schimb, o listă lungă de ingrediente este un semn clar că produsul nu este unul autentic.

„Caut întotdeauna o listă scurtă și naturală de ingrediente și evit produsele care au mulți aditivi și agenți de procesare”, spune Stephen Chavez.

De ce contează eticheta mai mult decât numele

Un detaliu important este lipsa unei definiții clare, în unele țări, pentru termenul „pîine cu maia”. Asta înseamnă că producătorii pot folosi această denumire chiar dacă produsul nu respectă procesul tradițional. Singura metodă sigură rămâne citirea etichetei.

