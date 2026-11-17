Porcușor de Guineea servit întreg în Peru, gândaci prăjiți în Mexic și carne de cămilă gătită în vas de lut în Maroc, dar un refuz categoric în fața sarmalelor în foi de viță sau a bucătăriei vietnameze. În spatele camerelor de filmat de la „ROventura” (Kanal D) și în vacanțele care au purtat-o la cinci dintre cele șapte minuni ale lumii moderne, Andreea Străvoiu are un profil culinar plin de contraste. Într-un interviu acordat G4Food, prezentatoarea povestește ce preparate exotice i-au depășit așteptările și de ce preferă o masă gătită în pământ, în curtea unor localnici, în locul unui restaurant de lux.

Obișnuită să descopere tradițiile gastronomice din satele României alături de colegul său, George Mihai, Andreea Străvoiu recunoaște că, atunci când pleacă peste hotare, curiozitatea îi învinge uneori reținerile. În Peru a trecut peste o barieră psihologică serioasă pentru a gusta cuy (porcușor de Guineea) și a descoperit că friptura de lamă rivalizează cu cea mai fragedă carne de vițel. Tot acolo a trăit una dintre cele mai intense experiențe culinare: o masă pregătită direct în pământ, în gospodăria unor localnici.

Deși a încercat preparate pe care mulți turiști le-ar ocoli fără ezitare, prezentatoarea are și câteva „linii roșii” surprinzătoare. Nu se împacă deloc cu gastronomia asiatică — în Vietnam s-a limitat aproape exclusiv la pește, paste și pizza —, iar din bucătăria românească nu a gustat niciodată sarmalele în foi de viță sau pe cele de post. La polul opus se află Mexicul, destinația în care recunoaște că a făcut adevărate excese culinare.

Pentru G4Food, Andreea Străvoiu vorbește deschis despre gusturile care au cucerit-o, despre motivele pentru care ocolește street food-ul și despre lecția de simplitate primită de la comunitățile de pe insulele plutitoare ale Lacului Titicaca.

„A fost cel mai bun preparat pe care l-am mâncat”

G4Food: Andreea, ești obișnuită să colinzi țara și lumea, dar în Peru ai ieșit serios din zona de confort culinar. Cum s-a simțit trecerea de la gastronomia locală românească la friptura de lamă și porcușor de Guineea (cuy)?

Andreei Străvoiu: Pentru mine a fost o curiozitate să gust aceste preparate. Recunosc că nu sunt întotdeauna deschisă să încerc tot felul de gusturi mai puțin obișnuite, însă de data aceasta mi-am spus „now or never” și am încercat! Nu aveam așteptări prea mari, ba chiar credeam că nu o să-mi placă. Dar, surprinzător, a fost o experienţă interesantă, cu preparate delicioase!

G4Food: Cu ce ai compara gustul sau textura fripturii de lamă? Se aseamănă cu ceva din bucătăria noastră (vânat, vită)?

Andreei Străvoiu: Aș compara-o cu o carne de vițel foarte fragedă. Era gătită excelent și servită cu piure și salată. O combinație delicioasă! Cu siguranță, acesta a fost cel mai bun preparat pe care l-am mâncat în Peru.

Porcușor de Guineea, gândaci și carne de cămilă

G4Food: La porcușorul de Guineea ai avut rețineri. A fost o barieră psihologică sau a ținut de aspectul preparatului și modul de servire din Peru? Cum este gătit mai exact acolo?

Andreei Străvoiu: Aspectul porcușorului și modul de servire au fost impecabile. Însă, în cazul meu, a fost mai degrabă o barieră psihologică. Porcușorul de Guineea fost servit întreg, cu tot cu cap, iar platingul era foarte frumos. Cu toate acestea, initial am avut rețineri în a-l gusta. Până la urmă, am depășit bariera și am încercat. Aș putea compara gustul cu cel al unei cărni de pui de curte. Dacă nu aș fi știut exact ce este, probabil că m-aș fi bucurat și mai mult de gust.

G4Food: În emisiunea „ROventura” descoperi cele mai bune preparate românești, iar în vacanțe explorezi bucătării exotice. Care a fost cel mai neobișnuit preparat pe care l-ai gustat vreodată în călătoriile tale și care ți-a depășit complet așteptările?

Andreei Străvoiu: Cu siguranță, cuy-ul din Peru este în top. Dar am mai mâncat și gândaci în Mexic, tot din pură curiozitate. Aveau textura unor semințe foarte, foarte bine prăjite, însă nu mi-am dorit să-i mănânc prea des. O singură dată a fost suficient!

De asemenea, am mai gustat în Maroc carne de cămilă, gătită în tajine, un vas tradițional de lut. A fost o experiență interesantă.

G4Food: Unde tragi linia roșie când vine vorba de farfurie? Ce mâncare sau ingredient nu ai fi dispusă să guști sub nicio formă, indiferent de țara în care te afli?

Andreei Străvoiu: Eu sunt adepta contrastelor. Pot să gust preparate extrem de ciudate, dar, în același timp, pot refuza categoric să încerc mâncăruri tradiționale din anumite țări. Așa mi s-a întâmplat în Vietnam, unde nu am vrut să mănânc aproape nimic din gastronomia lor tradițională. Nu am neapărat o explicație, pur și simplu nu mă atrăgeau preparatele și nu îmi doream să le încerc. Știu că poate suna foarte neobișnuit, dar am mâncat aproape numai pește, fructe de mare, paste și pizza. Cred că nu mă împac foarte bine cu bucătăria asiatică.

Ce mâncăruri tradiționale românești refuză Andreea Străvoiu și de ce nu se împacă cu gastronomia asiatică

G4Food: Știm că ciorba de perișoare nu te-a convins niciodată, deși este un preparat-simbol al bucătăriei românești. Ce alte mâncăruri tradiționale ocolești sau ce ingrediente nu-și găsesc loc în meniul tău zilnic?

Andreei Străvoiu: Nu am mâncat niciodată sarmale în foi de viță. Știu că pentru mulți români sunt o delicatesă, dar eu nu am fost niciodată suficient de curioasă încât să le încerc. La fel și în cazul sarmalelor de post, cu orez. Pentru moment, vor rămâne un mister.

G4Food: Ai vizitat comunități modeste, precum cele de pe insulele plutitoare ale Lacului Titicaca. Ce lecție ți-a oferit modul lor simplu de hrană și viață în comparație cu stilul nostru occidental de consum?

Andreei Străvoiu: Am întâlnit oameni care trăiau modest, dar erau fericiți. Asta m-a impresionat foarte mult. Bucuria li se citea pe chip, aveau fețele senine și zâmbitoare. Sunt imagini și trăiri care mi-au rămas în minte și care mi-au confirmat că te poți bucura din plin de viață chiar și atunci când nu ai foarte multe lucruri.

De ce preferă mesele din gospodăriile localnicilor în locul restaurantelor de lux

G4Food: Când călătorești, ce alegi între restaurantele de top, mâncarea stradală (street food) și mesele pregătite direct în gospodăriile localnicilor? Unde consideri că se află adevărata experiență culinară?

Andreei Străvoiu: Adevărata experiență culinară o regăsesc în mesele pregătite în gospodăriile localnicilor. Am trăit astfel de experiențe atât în România, cât și în Peru, unde am mâncat în gospodăria unor localnici care au pregătit carne de pui și pește în pământ. De la modul de pregătire, până la atmosfera din curte și masa în sine, totul a fost la superlativ și a rămas o amintire de neuitat.

Restaurantele de top nu mă cuceresc neapărat prin mâncare, ci mai degrabă prin locație, design și poziționare. Cât despre street food, trebuie să recunosc că nu prea mă încumet să încerc.

Mexicul, gastronomia preferată a prezentatoarei „ROventura”

G4Food: Având în vedere că ai bifat deja 5 din cele 7 minuni ale lumii moderne și ai călătorit enorm, cum ar arăta un „Top 3” al celor mai bune gastronomii din țările vizitate până acum?

Andreei Străvoiu: Nu știu dacă este cea mai bună, dar cu siguranță gastronomia mexicană este cea mai apropiată de sufletul meu. Acolo am făcut adevărate excese culinare! Ador quesadilla, burrito, nachos, guacamole… și lista poate continua. Îmi place absolut totul!