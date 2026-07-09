„Tocană de unghii de porc de Bihor”, un preparat tradițional specific județului Bihor, se află în etapa de analiză la Comisia Europeană pentru obținerea statutului de Specialitate Tradițională Garantată (STG). Anunțul a fost făcut de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care precizează că produsul este unul dintre cele 13 dosare românești aflate în prezent în verificare la nivel european.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale arată că schema de calitate STG nu protejează originea geografică a unui produs, ci o rețetă, o metodă de preparare sau un mod tradițional de producție. În cazul preparatului bihorean, dosarul evidențiază atât ingredientele specifice, cât și tehnica de gătire și continuitatea rețetei de-a lungul generațiilor.

„Continuă demersurile de promovare și protejare a produselor agroalimentare autohton

Dosarul pentru înregistrarea produsului „Tocană de unghii de porc DE BIHOR – produs obținut potrivit tradiției din Bihor” se află în etapa de analiză la nivelul Comisiei Europene în vederea obținerii sistemului de calitate Specialitate Tradițională Garantată (STG).

Ce este o Specialitate Tradițională Garantată?

Spre deosebire de indicațiile geografice, schema de calitate STG nu se referă la o zonă geografică specifică, ci evidențiază un mod de producție, o compoziție sau o rețetă care corespunde unei practici tradiționale recunoscute.

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Despre produs:

Specific local: Preparatul reprezintă o specialitate culinară caldă, adânc înrădăcinată în așezările rurale ale județului Bihor, reflectând obiceiurile tradiționale de valorificare integrală a resurselor în gospodării.

Ingrediente specifice: Elementul central este utilizarea picioarelor de porc (denumite local „unghii”) asociate cu ciolanul de porc afumat, ceapă galbenă, untură, usturoi, legume și condimente.

Metoda de preparare: Specificitatea rețetei constă în gătirea lentă (fierberea îndelungată timp de 2-3 ore). Această metodă permite extracția naturală a colagenului din picioarele de porc și ciolanul afumat, oferind sosului o textură fină, cremoasă și consistentă, fără a fi necesară adăugarea agenților artificiali de îngroșare.

Continuitate istorică: Dosarul tehnic atestă transmiterea acestei rețete din generație în generație de peste trei decenii, fiind o prezență constantă atât în bucătăria familială, cât și în oferta restaurantelor și evenimentelor culturale din regiune.

Grupul aplicant care a documentat și depus acest caiet de sarcini este Asociația Agenția de Management al Destinației Bihor, beneficiind de sprijinul comunităților locale în realizarea cercetărilor de teren și publicarea rețetelor tradiționale.

MADR sprijină activ toți producătorii români care contribuie la conservarea patrimoniului gastronomic național și la obținerea recunoașterii valorii acestuia pe piața europeană și internațională.

Acesta este unul din cele 13 produse agroalimentare aflate în etapa de verificare la nivelul Comisiei Europene, a transmis Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe Facebook.