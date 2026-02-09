Această rețetă pornește de la o idee simplă, dar foarte practică: o cină rapidă, sățioasă și ușor de pregătit, care nu cere timp mult în bucătărie și nici multe vase de spălat. Omletă la cuptor, gătite într-o singură tavă, este o soluție bună pentru serile aglomerate, când vrei ceva cald și consistent, dar fără efortul unei mese elaborate.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Combinația de somon afumat și brânză de capră aduce suficientă proteină și grăsimi bune încât preparatul să țină de foame, chiar și fără garnituri complicate. Textura cremoasă a ouălor, contrastul ușor sărat al somonului și nota acrișoară a brânzei creează un fel de mâncare echilibrat, care se gătește aproape singur cât timp cuptorul își face treaba.

Este genul de cină care poate fi pusă la cuptor în mai puțin de 10 minute de la momentul în care ai deschis frigiderul. Se potrivește la fel de bine pentru o masă în doi, pentru o cină ușoară după o zi lungă sau chiar pentru momentele în care vrei ceva simplu, dar diferit de clasicele ouă ochiuri sau omletă.

Ingrediente (2-3 porții):

6 ouă

100 g somon afumat, rupt în bucăți

80-100 g brânză de capră, sfărâmată

2 linguri smântână sau cremă de gătit

1 lingură ulei de măsline

sare și piper, după gust

opțional: mărar sau ceapă verde, tocate fin

Mod de preparare:

Preîncălzește cuptorul la 180°C.

Unge ușor o tavă mică de cuptor cu ulei de măsline.

Sparge ouăle direct în tavă, având grijă să rămână gălbenușurile întregi.

Adaugă smântâna în mici puncte între ouă.

Presară somonul afumat și brânza de capră peste ouă.

Potrivește de sare și piper.

Coace 12–15 minute, în funcție de cât de moale vrei gălbenușul. Albușul trebuie să fie bine închegat.

La final, adaugă verdeața, dacă folosești.

Cum se servește:

Merge bine cu pâine prăjită, lipie caldă sau o salată verde simplă, cu lămâie și ulei de măsline.

Dacă vrei, pot adapta rețeta pentru mai multe persoane, pentru meal prep sau într-o variantă fără lactate.