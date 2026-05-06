Rețetele rapide, cu puține ingrediente și fără zahăr rafinat continuă să domine TikTok-ul și Instagramul, iar una dintre cele mai populare din această perioadă este cea a biscuiților cu banană și cocos. Desertul a devenit viral datorită combinației simple dintre banane, cocos și ciocolată, dar și pentru că poate fi pregătit foarte repede, chiar și în cele mai aglomerate zile.

Autoarea rețetei spune că, inițial, a fost sceptică în privința deserturilor cu atât de puține ingrediente.

„Sunt destul de sceptică atunci când vine vorba despre rețete cu foarte puține ingrediente, dar acești biscuiți chiar m-au surprins”, povestește aceasta.

Potrivit acesteia, biscuiții se prepară în doar cinci minute și sunt gata de servit în mai puțin de 20 de minute.

„Data viitoare când tu sau familia ta aveți poftă de ceva dulce, încearcă acești biscuiți sănătoși cu trei ingrediente”, spune autoarea rețetei. „Cred că îi vei face din nou și din nou.”

De ce au devenit atât de populari

Pe lângă faptul că sunt foarte ușor de preparat, biscuiții sunt apreciați pentru faptul că nu conțin zahăr rafinat și folosesc ingrediente simple. Toate ingredientele sunt fără gluten, ceea ce i-a făcut populari și printre persoanele care caută alternative mai ușoare pentru deserturile clasice.

Biscuiții pot fi serviți:

ca gustare dulce;

desert rapid;

snack energizant;

mic dejun „la pachet”;

gustare după sport.

Textura lor este moale și ușor crocantă, iar dulceața vine în principal din banana bine coaptă.

Ingredientele pentru biscuiții virali cu banană și cocos

Pentru aproximativ șase biscuiți ai nevoie de:

1 cană de cocos răzuit neîndulcit;

1 banană bine coaptă, pasată;

1/4 cană chipsuri de ciocolată;

1/3 cană fistic, nuci pecan sau alte nuci, opțional.

Cum se prepară

Prepararea durează foarte puțin și nu necesită tehnici complicate.

Într-un bol mediu, amestecă banana pasată cu fulgii de cocos până când compoziția devine omogenă.

Formează șase biscuiți și așază-i într-o tavă tapetată cu hârtie de copt.

Coace-i în cuptorul preîncălzit la 175 de grade Celsius timp de 12-15 minute.

Cu aproximativ două minute înainte să fie gata, topește ciocolata la microunde sau pe baie de aburi.

Autoarea rețetei spune că a folosit chipsuri de ciocolată semiamăruie și a adăugat puțin ulei de cocos și apă pentru ca sosul să fie mai ușor de turnat peste biscuiți.

După ce scoți biscuiții din cuptor, stropește-i cu ciocolata topită și lasă-i câteva minute până când aceasta se întărește.

Cum îi poți adapta

Rețeta permite numeroase variații, în funcție de preferințe sau ingredientele pe care le ai deja în casă.

Poți folosi:

ciocolată neagră;

ciocolată fără zahăr;

migdale;

nuci;

fistic;

unt de arahide;

scorțișoară.

De asemenea, biscuiții pot fi păstrați într-un recipient ermetic pentru câteva zile.