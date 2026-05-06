Dacă îți place combinația dintre spanac și feta, acești biscuiți sărați ar putea deveni rapid una dintre rețetele preferate. Inspirată de celebra spanakopita grecească, rețeta este bogată în proteine, se prepară ușor și poate fi servită atât la mic dejun, cât și ca gustare sau garnitură, potrivit 30 seconds.
Spanacul și feta sunt una dintre cele mai iubite combinații din bucătăria mediteraneană, iar această rețetă transformă aromele clasice ale spanakopitei într-o variantă rapidă și ușor de pregătit acasă. Biscuiții sărați cu spanac, feta și mărar proaspăt au devenit populari online datorită texturii pufoase și ingredientelor considerate mai nutritive decât cele din multe produse de patiserie clasice.
Autoarea rețetei spune că preparatul amintește foarte mult de gustul spanakopitei tradiționale grecești.
„Dacă iubești spanakopita, sper să îți placă și această rețetă de biscuiți cu spanac și feta”, spune aceasta.
Pe lângă gust, rețeta este apreciată și pentru ingredientele asociate frecvent cu dieta mediteraneană.
În compoziție intră:
Biscuiții reprezintă „o completare excelentă pentru un stil alimentar inspirat din dieta mediteraneană”.
Pentru aproximativ 12 biscuiți ai nevoie de:
Rețeta poate fi adaptată și într-o variantă fără gluten, folosind făină gluten-free.
Într-un bol mare, amestecă ouăle, uleiul de măsline și iaurtul grecesc până când compoziția devine omogenă.
Adaugă pudra de ceapă și piperul.
Încorporează apoi spanacul, mărarul, feta și parmezanul.
Separat, într-un alt bol, amestecă făina, praful de copt, bicarbonatul și sarea.
Adaugă ingredientele uscate peste cele umede și amestecă până când obții un aluat moale.
Formează aproximativ 12 biscuiți și așază-i într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Lasă puțin spațiu între ei, deoarece vor crește în timpul coacerii.
Coace biscuiții în cuptorul preîncălzit la 175 de grade Celsius timp de 15-20 de minute sau până devin aurii.
După coacere, lasă-i câteva minute să se răcească înainte de servire.
Biscuiții pot fi consumați în mai multe moduri:
„Nouă ne plac cu puțin unt deasupra sau înmuiați în ulei de măsline”, spune autoarea rețetei.
Rețetele bogate în proteine și inspirate din dieta mediteraneană au devenit tot mai căutate pe rețelele sociale, mai ales cele care pot fi pregătite rapid și folosesc ingrediente simple.
În plus, combinația dintre feta, spanac și mărar amintește de gustul preparatelor grecești clasice, ceea ce îi face foarte atractivi pentru iubitorii bucătăriei mediteraneene.
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți