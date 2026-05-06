Dacă îți place combinația dintre spanac și feta, acești biscuiți sărați ar putea deveni rapid una dintre rețetele preferate. Inspirată de celebra spanakopita grecească, rețeta este bogată în proteine, se prepară ușor și poate fi servită atât la mic dejun, cât și ca gustare sau garnitură, potrivit 30 seconds.

Spanacul și feta sunt una dintre cele mai iubite combinații din bucătăria mediteraneană, iar această rețetă transformă aromele clasice ale spanakopitei într-o variantă rapidă și ușor de pregătit acasă. Biscuiții sărați cu spanac, feta și mărar proaspăt au devenit populari online datorită texturii pufoase și ingredientelor considerate mai nutritive decât cele din multe produse de patiserie clasice.

Autoarea rețetei spune că preparatul amintește foarte mult de gustul spanakopitei tradiționale grecești.

„Dacă iubești spanakopita, sper să îți placă și această rețetă de biscuiți cu spanac și feta”, spune aceasta.

O rețetă inspirată din dieta mediteraneană

Pe lângă gust, rețeta este apreciată și pentru ingredientele asociate frecvent cu dieta mediteraneană.

În compoziție intră:

ulei de măsline extravirgin;

iaurt grecesc;

spanac proaspăt;

mărar;

brânză feta;

parmezan.

Biscuiții reprezintă „o completare excelentă pentru un stil alimentar inspirat din dieta mediteraneană”.

Ingredientele necesare

Pentru aproximativ 12 biscuiți ai nevoie de:

2 ouă;

1/2 cană ulei de măsline extravirgin;

1/2 cană iaurt grecesc simplu;

1 linguriță pudră de ceapă;

3 căni spanac baby proaspăt, tocat;

2 linguri mărar proaspăt tocat;

225 g brânză feta sfărâmată;

1 cană parmezan ras;

1 cană și jumătate făină;

1 linguriță și jumătate praf de copt;

1/3 linguriță bicarbonat;

3/4 linguriță sare;

piper negru, după gust.

Rețeta poate fi adaptată și într-o variantă fără gluten, folosind făină gluten-free.

Cum se prepară

Într-un bol mare, amestecă ouăle, uleiul de măsline și iaurtul grecesc până când compoziția devine omogenă.

Adaugă pudra de ceapă și piperul.

Încorporează apoi spanacul, mărarul, feta și parmezanul.

Separat, într-un alt bol, amestecă făina, praful de copt, bicarbonatul și sarea.

Adaugă ingredientele uscate peste cele umede și amestecă până când obții un aluat moale.

Formează aproximativ 12 biscuiți și așază-i într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Lasă puțin spațiu între ei, deoarece vor crește în timpul coacerii.

Coace biscuiții în cuptorul preîncălzit la 175 de grade Celsius timp de 15-20 de minute sau până devin aurii.

După coacere, lasă-i câteva minute să se răcească înainte de servire.

Cum pot fi serviți

Biscuiții pot fi consumați în mai multe moduri:

alături de salate;

lângă supe și ciorbe;

ca gustare rapidă;

la mic dejun;

ca garnitură pentru preparate mediteraneene.

„Nouă ne plac cu puțin unt deasupra sau înmuiați în ulei de măsline”, spune autoarea rețetei.

De ce au devenit atât de populari

Rețetele bogate în proteine și inspirate din dieta mediteraneană au devenit tot mai căutate pe rețelele sociale, mai ales cele care pot fi pregătite rapid și folosesc ingrediente simple.

În plus, combinația dintre feta, spanac și mărar amintește de gustul preparatelor grecești clasice, ceea ce îi face foarte atractivi pentru iubitorii bucătăriei mediteraneene.