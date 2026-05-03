Aripioarele de pui cu glazură „sticky” pe bază de sos BBQ, miere și usturoi revin în prim-plan odată cu începutul sezonului de grătare. Preparatul, popular în restaurantele casual, este ușor de făcut și acasă, cu ingrediente accesibile și timp scurt de gătire.

Combinația dintre dulce, sărat și ușor afumat dă gustul specific, iar textura lipicioasă se obține prin caramelizarea glazurii în ultimele minute de coacere sau pe grătar.

Rețetă: Aripioare de pui „Sticky BBQ” cu miere și usturoi

Ingrediente:

1 kg aripioare de pui

150 ml sos BBQ

2 linguri miere

3-4 căței de usturoi, zdrobiți

1 lingură sos de soia

1 lingură oțet (de mere sau alb)

1 linguriță boia afumată

sare și piper, după gust

Mod de preparare

Aripioarele se spală, se usucă și se asezonează cu sare, piper și boia. Se așază într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și se coc la 180°C timp de aproximativ 30-35 de minute, până când încep să se rumenească.

Între timp, se prepară glazura: se amestecă sosul BBQ cu mierea, usturoiul, sosul de soia și oțetul. După prima etapă de coacere, aripioarele se scot din cuptor, se ung generos cu sosul și se mai dau la cuptor încă 10-15 minute, până când glazura devine lucioasă și ușor caramelizată.

Pentru varianta la grătar, aripioarele se gătesc inițial la foc mediu, apoi se ung cu sosul în ultimele minute, pentru a evita arderea mierii.

Preparatul se servește cald, simplu sau alături de salate proaspete ori cartofi wedges, fiind una dintre opțiunile rapide pentru mesele în aer liber.