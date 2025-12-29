Kaiserschmarrn este un preparat tradițional austriac ce poate fi deopotrivă un desert pentru zile de sărbătoare sau un desert simplu și rapid de preparat și nu foarte caloric. Ideal pentru zilele leneșe de sfârșit de an, pentru dimineți calde, lente și aromate.

Rețeta tradițională prevede aceleași ingrediente ca și în cazul clătitelor, și în plus mere și aroma de scorțișoară care nu poate lipsi când vine vorba de orice desert de mere. Și puțin unt, pentru a găti totul rapid în tigaie. Mai puțin jumătate de oră și e totul gata.

Ingrediente pentru 4 porții de omletă de mere

• 4 ouă

• 2 mere

• 250 ml lapte

• 120 g făină

• 30 g unt

• scorțișoară

• zahăr pudră

Procedeu

Pregătirea merelor

Curăță cele 2 mere de coajă, scoate cotorul și taie pulpa în cubulețe de aproximativ 2 cm. Rumenește-le într-o tigaie antiaderentă cu 30 g de unt timp de aproximativ 10 minute, apoi lasă-le să se răcească puțin în tigaie.

Pregătirea ouălor

Sparge cele 4 ouă și separă gălbenușurile de albușuri folosind două boluri.

Bate albușurile spumă tare, ca de bezele.

Compoziția

Bate gălbenușurile cu 250 ml de lapte, 120 g de făină, 20 g de zahăr pudră și puțină scorțișoară folosind un tel.

Încorporează albușurile spumă în compoziția obținută, amestecând ușor, de sus în jos, ca să nu piardă aerul înglobat.

Gătirea

Toarnă compoziția de ouă în tigaia cu mere, nivelează cu o spatulă, acoperă cu un capac și gătește la foc mediu-mic timp de 5-6 minute. Apoi întoarce omleta: pentru a nu o rupe, răstoarn-o pe un capac sau o farfurie mare întinsă și las-o să alunece înapoi în tigaie, apoi mai gătește-o încă 4-5 minute tot sub capac la foc mi

Lasă omleta cu mere să se răcească puțin, tai-o în bucăți mari și presară zahăr pudră chiar înainte de a o aduce la masă.

Se poate servi așa simplă, la micul dejun, dar și cu fructe, dulceață, iaurt, frișcă sau înghețată, pe post de desert.