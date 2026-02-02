În Germania, acest preparat simplu este servit oricând, la micul dejun, prânz sau cină. Este cunoscut și sub denumirea de „omletă țărănească”. Se servește cu un castravete murat cu mărar sau cu o salată simplă, ca garnitură. Copiii preferă să o mănânce cu ketchup, dar toți sunt de acord că e incredibil de bună, arată allrecipes.com.

Ingrediente

1 linguriță de unt

3 felii de bacon, tăiate în bucăți de aproximativ 1,5 cm

2 cartofi întregi

3 ouă

sare și piper, după gust

Mod de preparare

Pune cartofii într-o cratiță, și une apă ușor sărată, cât să fie acoperiți cartofii. Adu apa la fierbere la foc mare, apoi redu focul la mediu și fierbe cartofii până devin fragezi, timp de 10–15 minute. Scurge apa, lasă cartofii să se răcească, apoi îi cureți și taie-i în felii de aproximativ 0,5 cm.

Separat, topește untul într-o tigaie, la foc mediu. Gătește baconul în unt până se rumenește, timp de 5–7 minute. Scoate baconul din tigaie și pune-l deoparte. Adaugă cartofii în grăsimea rămasă de la bacon și gătește-i la foc mediu-mare până se rumenesc, aproximativ 5 minute.

Bate ouăle cu sare și piper. Toarnă amestecul de ouă în tigaie și amestecă ușor cu cartofii și baconul. Lasă să se gătească până când ouăle sunt bine făcute, timp de 3–5 minute, întorcând omleta o dată.

Poți servi cu castraveți murați, salată de roșii sau, dacă este sezonul, cu două felii de pepene roșu, ca în prezentare.