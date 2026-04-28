Cină anti-inflamatorie, bogată în proteine, foarte utilă dacă vrei să slăbești: Orzo cu pui, legume și ierburi aromatice

28 apr. 2026, Rețete
FOTO: Delish/ANDREW BUI

O cină echilibrată, cu ingrediente simple și corect alese, poate susține atât reducerea inflamației din organism, cât și un aport caloric controlat. Combinația de proteine slabe, carbohidrați în cantitate moderată și grăsimi bune ajută la sațietate și la evitarea gustărilor târzii. Un exemplu practic este orzo cu pui și legume, gătit rapid și ușor de adaptat.

De ce funcționează combinația

Carnea de pui aduce proteine cu conținut redus de grăsimi, utile pentru menținerea masei musculare. Orzo, o pastă de mici dimensiuni, oferă energie fără a încărca excesiv porția, dacă este dozat corect, conform Eating Well.

Legumele verzi și roșiile contribuie cu fibre și antioxidanți, iar uleiul de măsline și sucul de lămâie completează profilul antiinflamator.

Rețetă: Orzo cu pui și legume (2 porții)

Ingrediente:

  • 120 g orzo
  • 250 g piept de pui
  • 1 mână de spanac proaspăt
  • 8-10 roșii cherry
  • 2 linguri ulei de măsline
  • 1 cățel de usturoi
  • sucul de la ½ lămâie
  • sare, piper
  • opțional: busuioc sau pătrunjel proaspăt, puțin parmezan ras

Mod de preparare:

Fierbe orzo în apă cu puțină sare, conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Scurge și păstrează deoparte.

Taie pieptul de pui în cuburi mici, asezonează și gătește-l într-o tigaie cu o lingură de ulei de măsline, la foc mediu, până se rumenește ușor.

- articolul continuă mai jos -

Adaugă usturoiul tocat, apoi roșiile cherry tăiate și gătește încă 2-3 minute.

Încorporează spanacul și lasă-l să se înmoaie.

Pune orzo peste amestec, adaugă restul de ulei de măsline și sucul de lămâie. Amestecă ușor.

Presară verdeață proaspătă și, dacă vrei, puțin parmezan.

Cum o adaptezi dacă vrei să slăbești

Redu ușor cantitatea de orzo și crește proporția de legume. Evită sosurile grele și păstrează grăsimile la nivel moderat. Preparatul rămâne sățios, dar mai ușor caloric.

Această combinație susține digestia și menține nivelul de energie stabil seara. În plus, este o variantă de cină care nu solicită mult timp și nu implică tehnici complicate, ceea ce o face ușor de integrat într-un program zilnic aglomerat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Cele mai noi articole

Bielorusia forțează agricultura pe pământurile contaminate de la Cernobîl/ Specialiștii spun că e periculos
Acordul UE-Mercosur/ Interviu cu Ambasadorul Braziliei în România, Ricardo Guerra de Araújo: „Este o șansă reală, mai ales pentru exporturile românești industriale și produsele agricole"
Studiu: Reducerea substanțelor active autorizate în UE poate afecta producția agricolă și balanța comercială a României / „Securitatea alimentară devine un obiectiv esențial pentru stabilitatea economică"
Județul Dâmbovița, pe primul loc în România la producția de legume, fructe și ouă/ Fermierii din Lungulețu refuză apa gratuită pentru irigații, după ce anul trecut au protestat în stradă
Ciorile distrug culturile de porumb abia răsărite: fermierii cer soluții, dar păsările sunt protejate prin lege
