Târgul Gastronomic Experiențial „Vatră și Ogradă – de la gospodari la gurmanzi” va avea loc în perioada 13-14 iunie, în zona Dealu Mare din județul Prahova. Evenimentul își propune să aducă împreună producători locali, chefi, artizani și consumatori interesați de gastronomia locală și de produsele realizate în comunitățile rurale.

Organizatorii spun că evenimentul este construit în jurul ideii de întâlnire directă între producători și public. Vizitatorii vor avea ocazia să descopere produse locale, să participe la degustări și să afle poveștile din spatele afacerilor dezvoltate în zonă. Programul include producători de bere artizanală, vinuri, brânzeturi, pâine, paste artizanale, prăjituri, mied, sucuri naturale, fructe și legume de sezon. De asemenea, vor fi prezenți artizani și producători de obiecte handmade.

Pe lângă zona de expoziție și vânzare, evenimentul va găzdui demonstrații culinare, degustări și sesiuni educative dedicate gastronomiei locale.

Potrivit organizatorilor, obiectivul este depășirea formatului clasic al unui târg și transformarea produsului local într-o experiență completă de weekend. „Ne dorim ca Vatră și Ogradă să nu fie perceput doar ca un loc de unde pleci acasă cu produse artizanale. Vrem să fie un spațiu în care publicul întâlnește producătorul, gustă, întreabă, înțelege povestea din spatele produsului și descoperă cum gastronomia românească poate deveni motiv de călătorie”, a declarat Juranda Kirschner, chef și vicepreședinte Slow Food Buzău.

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Brânzeturile, în centrul unor sesiuni educative

O componentă importantă a evenimentului va fi dedicată culturii brânzeturilor și educației gastronomice. Andreea Popa, Fellow al Academy of Cheese, International Cheese Judge și fondatoarea Cheese Orbit, va susține mai multe masterclass-uri dedicate publicului interesat de acest domeniu. Participanții vor putea afla informații despre procesul de producție, tipurile de brânzeturi și modul în care acestea reflectă specificul unor regiuni și tradiții locale.

Evenimentul va include și demonstrații de live cooking susținute de mai mulți chefi cunoscuți publicului românesc.

Printre invitați se numără Juranda Kirschner, Filip Ondrušek, Oana Coantă și Alex Burcă.

Unul dintre momentele speciale va fi susținut de Filip Ondrušek, bucătar cu experiență în restaurante de renume internațional, precum Central din Peru, Narisawa din Japonia și Azurmendi din Spania. Acesta va găti alături de Juranda Kirschner în cadrul zonei dedicate comunităților Slow Food din Buzău și Prahova.

Lansare de carte și activități pentru copii

Dimensiunea culturală a evenimentului va fi completată de prezența jurnalistului culinar Cosmin Dragomir, fondatorul platformei GastroArt. Acesta va relansa volumul „Colecționarul de sarmale” și va participa la o sesiune de autografe.

Organizatorii au pregătit și activități dedicate copiilor. Programul include ateliere AgriKids, axate pe agricultură, natură și viața rurală.

În paralel, Dana Burlacu-Visternicu va coordona ateliere gastronomice gratuite. Acestea sunt dedicate educației senzoriale și familiarizării copiilor cu ingredientele de sezon și alimentația bazată pe produse naturale.

Prima ediție a târgului va avea loc la Ferma Dacilor, în zona Dealu Mare. Evenimentul este organizat de Asociația de Agrement și Turism Cultural Getica, iar zona Slow Food Corner este realizată în parteneriat cu comunitățile Slow Food Buzău și Slow Food Prahova.

Accesul se face pe bază de bilet, la prețul de 15 lei. Copiii cu vârsta de până la 14 ani beneficiază de acces gratuit.

Organizatorii consideră că evenimentul poate contribui la promovarea produselor locale și la dezvoltarea turismului gastronomic în una dintre cele mai cunoscute regiuni viticole ale României.